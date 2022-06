Medijski tajkun se spet ločuje

Sreča v denarju mu je mnogo bolj naklonjena kot sreča v ljubezni: milijarder Rupert Murdoch se pri svojih 91 letih ločuje še četrtič, niti Jerry Hall ni bila prava zanj, se je izkazalo. Za nekdanjo manekenko je bil to prvi zakon, prej je bila 22 let v zvezi z Mickom Jaggerjem, frontmenom legendarne zasedbe The Rolling Stones.

Svoj imperij je že zaupal otrokom. FOTO: Jessica Rinaldi/Reuters

Med prvimi vprašanji, ki so se porajala v javnosti, je bilo, seveda, kolikšen delež večmilijardnega premoženja medijskega mogotca bo prejela Hallova, a odgovor je, da bo bodoča ločenka ostala praznih rok. Murdoch je namreč svoje premoženje že razdelil med svoje štiri najstarejše otroke, po določilih predporočne pogodbe pa 65-letnica menda ni upravičena do imperija News Corporation ali drugega zasebnega premoženja; leta 2019 sta skupaj kupila hišo blizu Londona, a lastništvo ni povsem razjasnjeno. Novica, da se zakonca, ki naj bi šest let uživala v nadvse srečni zvezi, ločujeta, odmeva med družbeno smetano pa seveda tudi v poslovnem svetu, kjer mnogi razmišljajo, kako bo razveza vplivala na vrednost medijske hiše, katere vajeti ima v rokah od očetove poroke 2016. Murdochov najstarejši sin

V Avstraliji rojeni tajkun, ki je s približno 20 milijardami evrov premoženja 71. najbogatejši zemljan, je bil prej poročen s Kitajko Wendi Deng pa s Škotinjo Anno Mario Torv in avstralsko stevardeso Patricio Booker. V ameriški in svetovni javnosti je znan predvsem kot zagrizeni podpornik desnice in Donalda Trumpa, čigar laži o volilnih prevarah in nekaterih drugih perečih tematikah je širil ravno njegov Fox News, zato ga zdajšnji predsednik Joe Biden uvršča med najnevarnejše ljudi na svetu.