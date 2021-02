Malce pred rojstnim dnem rodila sinka

Pevkina najljubša fantiča FOTO: Osebni Arhiv

40

let bo dopolnila 11. februarja.

Za nekatere je čarobno število tri, za druge morda sedem ali devet, zapa bo odslej najbolj magično in pravljično 21. Na 21. dan 21. leta v 21. stoletju je namreč v drugo postala mamica. S približno temi besedami je namreč pevka, ki je zaslovela kot del nekdanje ženske skupine Destiny's Child, najavila radostno novico, da sta z možempred 11 dnevi dobila drugega otroka. Njunemu prvorojencu, ki bo letos dopolnil sedem let, se je pridružil bratecZ idejo o še enem otroku sta se z možem med spomladanskim zaprtjem le malce poigravala. Pevka, ki bo čez deset dni dosegla okrogli mejnik 40 let, namreč ni bila povsem prepričana, ali si pri teh letih resnično želi še enega dojenčka. A sta s Timom med karanteno imela ljubi čas, da sta sklenila poskusiti. Kar bo, pa bo, je pomislila Kelly. A še preden se ji je ta misel povsem usidrala v zavest, že ji je pod srcem začelo rasti novo življenje.»Da lahko zanosim tudi še zdaj, s štiridesetico pred vrati ... To je ogromno!« je skoraj ostala brez besed. A čeprav jo je nosečnost ujela nekoliko nepripravljeno, je hitro spoznala, da je nad presenečenjem navdušena, v teh dneh pa ji srce prekipeva od vseobsegajoče ljubezni in hvaležnosti. »Končno je k nam prišel Noah Jon! Za to smo iz dna srca hvaležni!« je presrečna novopečena mamica. Nad štručko, ki je tehtala 3400 gramov in bila dolga 48 centimetrov, pa je navdušen tudi Titan, ki že komaj čaka, da bratec dovolj zraste, da ga bo lahko naučil vseh fantovskih vragolij.