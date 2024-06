Aleksandra Balmazović: Veliko problemov nam povzročajo pričakovanja in obžalovanja (Suzy)

Življenje jo je sproščenosti učilo na različne načine. Tudi s svobodnjaštvom, ki nima enakomernega delovnega loka. »Ko si sredi projektov, deluje adrenalin, ko se to konča, je kot prosti pad. Zdaj vem, da so to ciklusi, kot so letni časi. Tolikokrat se je ponovilo, da moje telo zdaj ve: 'Daj si mir!' Prej nisem znala, zdaj se polnim, učim, delam stvari zase. To je pomembno za ustvarjanje.« »Ni me strah tujih navad, kultur, drugačne mentalitete. Vse to mi je zelo koristilo, ker sem bila pred tem precej neprilagodljiva. Nekakšna introvertirana čudakinja.« Čeprav Aleksandra pravi, da ni bila ob...