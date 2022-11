Madonna se je pokazala brez ličil, video v treh dneh do 14 milijonov ogledov

Madonna (64) se je v zadnjem času znašla pod plazom kritik, saj ji očitajo, da na fotografijah, ki jih objavlja, uporablja preveč filtrov. Očitno je imela dovolj pritoževanja sledilcev, zato je objavila videoposnetek, na katerem je popolnoma brez ličil, objavljen pa je tudi brez filtrov.

Da je Madonna še vedno zelo priljubljena, dokazuje število ogledov, ki je v zgolj treh dneh doseglo 14 milijonov. Na posnetku oponaša zlobne jezike in zašepeta: »O ljubi bog, zakaj si to naredila?« Zatem pa si odgovori: »Ne vem.« Ali to pomeni, da ji je žal za lepotne operacije ali filtre, s katerimi želi skriti svojo starost, ve zgolj ona sama. Verjamemo pa, da se je težje sprijazniti s posledicami staranja, če si tako na očeh javnosti, kot je ona, in to že točno štiri desetletja – njen debitantski singel Everybody sega namreč v leto 1982.