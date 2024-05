Na Škofijah bo veselo: Primorski fantje bodo zaigrali najnovejši valček (VIDEO)

Regionalni radijski program Radio Koper in narodnostni program Radio Capodistria letos praznujeta 75-letnico delovanja. V ta namen bo Radijski klub Gremo plesat, kar je tudi naslov istoimenske radijske oddaje, ki jo vodi Smilja Baranja, ta petek, 24. maja, na Škofijah v Športni dvorani Burja, pripravil prireditev, na kateri bodo nastopili Beneški fantje, Primorski fantje, Folklorna skupina Val Piran, otroci OŠ Oskarja Kovačiča Škofije in člani kluba.

Primorski fantje bodo zaigrali tudi najnovejši valček z naslovom Manjkaš mi, za katerega so posneli videospot, posvetili pa so ga lani preminulemu vodji Bogdanu Gerku, ki je zanj napisal tako glasbo kot besedilo. Ivica Vergan, Maksim Vergan, Jan Čekada in Niko Poles pa nadaljujejo glasbeno pot in skrbijo, da Bogdanove pesmi nikoli ne bodo pozabljene.