Ločuje se tudi najboljša prijateljica Lopezove (FOTO)

Samo 14 dni potem, ko je zahtevo za ločitev na sodišče vložila Jennifer Lopez, sta se tudi njena najboljša prijateljica Leah Remini in Angelo Pagan odločila, da gresta vsak svojo pot.

Leah je bila ena tistih, ki so Lopezovo svarili, da poroka z Benom ni najboljša ideja. FOTO: Instagram

»No, pa smo tu. Po 28 skupnih letih in 21 letih zakona sva se odločila za ločitev. Odločitev sva sprejela po dolgem in tehtnem premisleku, in čeprav se zavedava, kako težke in naporne so ločitve, se postopka lotevava polna optimizma, saj veva, da je tako najbolje za naju,« sta kmalu bivša zakonca zapisala v objavi na družbenem omrežju. Dodala sta, da sta žalostna, da je to tega prišlo, da še vedno ugibata, kako bo, in da kljub vsemu ostajata najboljša prijatelja. »Seveda vse najbrž zanima, zakaj. Če poenostaviva: spremenila sva se, ljudje se pač spreminjajo, in vloge, ki sva jih bila navajena igrati, nama več ne ustrezajo. Zato sva se odločila za ta korak, kar je odsev tega, kar sva danes. Najina vez je še vedno močna, le spremenila se je,« sta pojasnila igralca, ki sta na svoj zakon zelo ponosna.

1996. sta se spoznala.

»Zakon, ki je trajal tako dolgo kot najin in je ustvaril toliko lepih spominov, še posebno ko sva vzgajala najino hčer, je nekaj, kar je treba slaviti. Z najinega stališča je bil najin zakon velik uspeh in zdaj se veseliva, da bova ustvarila nove spomine, ki ne bodo nič manj lepi ali pomembni, samo drugačni,« sta še zapisala zvezdnika, ki sta sklenila o ločitvi obvestiti javnost tudi zato, da se drugi, ki preživljajo podobno, ne bi počutili, kot da se to dogaja samo njim.

Leah je bila nekoč članica Scientološke cerkve. O tem je večkrat govorila, prav tako o težavah, s katerimi se je morala soočiti, ko se je odločila, da cerkev, katere najvidnejši vernik je Tom Cruise, zapusti. Angela je spoznala leta 1996 v nočnem klubu v Los Angelesu. Angelo, ki je tudi pevec, je tam nastopal, Leah pa se je vanj zaljubila na prvi pogled. Pozneje je priznala, da sta morala na začetku premagati kar nekaj težav, obiskovala sta celo terapevta in z njegovo pomočjo jima je uspelo po trnovi poti pripotovati do zvezd, kot je dejala Leah. Zaročila sta se na božični večer leta 2002, sedem mesecev pozneje sta dahnila usodni da. Junija 2004 se jima je rodila hči Sofia Belle.

Kljub nestrinjanju z novo staro romanco je Leah prijateljico podpirala. FOTO: Instagram

Bolje se je razumela z bivšim možem Lopezove Marcom Anthonyjem. FOTO: Gulvier/getty Images

Leah, ki je junija praznovala 54. rojstni dan, je zaslovela kot Carrie Heffernan v komični seriji Domače kraljestvo, kjer je igrala ženo dostavljavca pošiljk Douga Heffernana, upodobil ga je Kevin James, serijo, ki je bila zelo priljubljena tudi pri nas, pa so snemali devet let.