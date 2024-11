Ljubico Donalda Trumpa je strah: grožnje so odkrite, jasne in nedvoumne

Na začetku je bilo zastrašujoče, potem je za nekaj časa vse potihnilo, med volitvami se je vse vrnilo.

Največja razlika med prej in potrem je v tem, da se sedaj sploh ne skrivajo več. Uporabljajo prava imena, prave telefonske številke.

Grožnje so odkrite jasne, nedvoumne,« besede Stromy Daniels povzema Daily Mail.

»Vsi vemo, kaj se je zgodilo maja. Trumpovi odvetniki so "po naključju" v sodni dvorani na zaslonu prikazali moj naslov, čeprav ni imel nobene zveze s primerom. Od junija tako ne živim več doma, temveč v avtodomu, da se lahko stalno selim.

Doma ni varno ne zame ne za mojo družino in ne za moje hišne ljubljenčke.«

Povedala je še, da so na njene konje že dvakrat streljali.

Na vprašanje, ali jo je strah dejstva, da je na ameriških predsedniških volitvah zmagal Trump, je odgovorila:

»Povsem jasno je dal vedeti, da namerava napasti vse, ki so bili proti njemu, in tiste, ki so jim pri tem pomagali.«

Stormy Daniels je bila ena glavnih prič v kazenskem postopku proti Trumpu, ki je bil maja letos spoznan za krivega zaradi utaje in prirejanja dokumentov ter plačila nekdanji porno zvezdnici za molk o njunem odnosu.

Stormy je namreč leta 2016 od njega dobila 130.000 dolarjev, da ne bi razkrila njune seksualne afere iz leta 2006.