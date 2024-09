Newyorški sodnik preložil izrek kazni Trumpu na čas po volitvah

Newyorški državni sodnik Juan Merchan je danes uslišal prošnjo odvetnikov bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa in preložil izrek kazni po obsodbi zaradi ponarejanja poslovnih dokumentov z 18. septembra na 26. november, torej na čas po predsedniških volitvah v ZDA, ki bodo 5. novembra, poročajo ameriški mediji.

Newyorška porota je Trumpa maja letos spoznala za krivega ponarejanja poslovnih dokumentov v zvezi s plačilom pornografski igralki Stormy Daniels za molk o spolnem odnosu pred volitvami leta 2016.

Trumpovi odvetniki so od Merchana zahtevali, naj izrek sodbe preloži na čas po volitvah, na katerih se Trump ponovno poteguje za predsednika ZDA, ker da bi lahko sodba vplivala na volivce. Merchanu, ki ga je Trump med postopkom redno ostro napadal, zahteve ni bilo treba upoštevati.

Trump računa

Trumpovi odvetniki so sicer vložili tudi zahtevo, da se newyorški državni primer preseli na zvezno sodišče, o čemer še ni bilo odločitve. Trump računa, da bo po morebitni zmagi na volitvah in vrnitvi v Belo hišo hitro opravil z dvema zveznima kazenskima postopkoma zaradi sprevračanja izida volitev 2020 in odtujitve zaupnih dokumentov iz Bele hiše tako, da bo njegov pravosodni minister odpustil posebnega tožilca Jacka Smitha.

Newyorškega primera se sicer ne bo mogel znebiti, ker predsednik ZDA nima pristojnosti nad državnimi sodišči, razen če mu uspe selitev na zvezno sodišče.

Trumpa zaradi sprevračanja izida predsedniških volitev 2020 kazensko preganjajo še v zvezni državi Georgii.