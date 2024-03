Slavna hrvaška navijačica odkrito: Če bi jaz uporabila moje joške in rit, bi kupila vilo

Hrvatica Ivana Knöll je v zadnjih letih postala velika zvezda. Javnosti je padla v oči na svetovnem prvenstvu v nogometu leta 2018, kjer je s svojo lepoto očarala marsikaterega navijača. Hrvatica ima danes na instagramu že več kot 3,1 milijona sledilcev, ki se z navdušenjem odzovejo na njene nove objave. Lepotica je včeraj odgovorila tudi na nekaj njihovih vprašanj.

V enem izmed vprašanj je potrdila, da je po 13 letih ponovno samska. Znano je, da je bila v zvezi z Antejem. Kot je dejala, ni slabo biti po tolikšnem času samski. V zvezi s prekinitvijo razmerja je dejala, da sta prekinila razmerje po 10 letih. Dodala je, da je osebo, kot je on, težko najti in da ga bo vedno imela v srcu.

Hrvatica je razkrila, da zna govoriti številne jezike. Hrvaškega, angleškega, nemškega in španskega.

Po poročanju portala jutarnji.hr ima Ivana zdaj v lasti novo stanovanje v Miamiju. To ve tudi oseba, ki ji je zastavila provokativno vprašaje oziroma komentar. Zapisala je: »Dobesedno si kupila stanovanje s svojo ritjo in joški.« Hrvatica pa je dala na ta komentar zanimiv odgovor: »Če bi jaz uporabila moje joške in rit, da bi kupila novo domovanje, ne bi kupila tega stanovanja, kupila bi vilo.«