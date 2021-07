Lepotica bo zibala s partnerjem, ki je fotograf

Jeseni se bosta spopadla z izzivi starševstva. FOTO: Osebni Arhiv

V očeh sveta je že pred leti imela vse. Zdaj pa tako verjame tudi sama. FOTO: Yves Herman/Reuters Pictures

36 let ima igralka, ki bo že kmalu mamica.

Indijska krasotica, ki je očarala svet v oskarjevski uspešnici Revni milijonar, je že pred sedmimi leti imela v očeh javnosti vse – uspešno kariero in skoraj filmsko ljubezen, ki je med njo invzklila med snemanjem Revnega milijonarja.A četudi se je njeno življenje navzven zdelo popolno, idilično, je lepotico v notranjosti vendar črvičilo vprašanje, česa si resnično želi. Ter ali je to, kar ima, tudi zares uresničenje njenih sanj. Odgovor je bil očitno nikalen, saj je 2014. precej pretresla svet, ko je v navalu samospraševanja naredila križ čez šestletno ljubezen z Devom, s katerim sta veljala za sanjski par. Toda njena odločitev, četudi tedaj nerazumljena, je bila pravilna. Z Devom ji je bilo očitno usojeno prijateljstvo, saj sta danes najtesnejša zaupnika, pravo ljubezen pa je 2017. našla v fotografu, s katerim bo zdaj imela vse. »Jeseni prihaja dojenček Tran!« je namreč radostno čivknila igralka in pokazala svoj že pošteno zaobljeni trebušček ter žareči nasmeh.Ljubezen med Freido in Coryjem se je začela tiho, umaknjeno od medijskih žarometov. Morda tudi ker se igralka ni želela preveč in prehitro zaleteti v nekaj ter tega razglašati svetu, dokler ne bi bila prepričana, da bi to utegnilo biti tisto pravo. Svoj delež medijskega pompa okoli razpadlih ljubezni je namreč že imela za sabo, tako zaradi odmevnega razhoda s Patelom kot zaradi razdrte zaroke z, čemur so botrovala prav čustva, ki jih je v njej prebudil Patel.Zato sta se Freida in Cory imela sprva rada le precej na tiho, zasebno, in se skupaj pokazala šele po enem letu romance. Tedaj, pisal se je oktober 2018, pa sta verjetno že vedela, da zna biti njuna ljubezen na dolge proge, saj je le dobro leto pozneje Cory padel na koleno in dekle, ki mu je spodneslo tla pod nogami, prosil za roko. »Zdaj je vse dobilo smisel! Življenje, svet, pretočene solze in pretekli preizkusi, vse je postalo jasno,« je ganjeno sprejela njegovo snubitev in mu dala najlepše rojstnodnevno darilo. Na svoj rojstni dan pred slabima dvema letoma je Cory namreč dobil zaročenko. Okoli prihodnjega rojstnega dne, ki ga praznuje novembra, pa bo v prvo postal še očka. Freida pa mamica, tudi okoli svojega rojstnega dne, ki ga praznuje oktobra.»Življenje še nikoli ni bilo tako polno in izpopolnjujoče. S teboj ob strani se ne bojim nobenega izziva, in teh je bilo kar nekaj, s teboj ob strani je vse lepo še toliko lepše in slajše,« je še zapisala mamica v pričakovanju, ki komaj čaka, da čez nekaj mesecev začnejo pisati novo poglavje družinice treh.