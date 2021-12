Kuhinja v Supertalentu? 19-letna Anatacha je hči znanega pastirja

V nedeljo so na Hrvaškem okronali zmagovalko šova Supertalent. Glavno nagrado je dobila 19-letna Anatacha Filimone Kević Zandamela. Že na avdicijskem nastopu je dobila zlati gumb. Gledalce je Anatacha osvojila s čudovitim glasom, hkrati pa jih je ganila njena življenjska zgodba.

Anatacha, ki že od svojega rojstva živi v Drnišu, je že večkrat želela na oder Supertalenta, a ji starša nista dala dovoljenja. Njen oče je Philimon Zandamela, ki ga hrvaška javnost pozna kot 'črnega pastirja s Svilaje'. Leta 2006 so ga našli v hribih in takrat je postal znan. Nastopil je v najrazličnejših oddajah in gostoval v oddaji pri Robertu Knjazu z Blanko Vlašić in Sanjo Doležal.

»Zelo mi je žal, da nimam dobrega odnosa s staršema, ko vidim, kako se drugi otroci razumejo s svojimi starši. Mislim, da našega odnosa ni mogoče popraviti,« je dejala Anatacha. Povedala je še, da sta jo po avdicijskem nastopu sicer poklicala in ji čestitala za nastop. Ko govori o svojem otroštvu, jo prevzame žalost. Pravi, da sta njena edina opora tri leta mlajša sestra, s katero skupaj živi v domu, in njena najboljša prijateljica. »V šoli me nikoli nihče ni maral. Trpinčili so me. Nisem imela prijateljev. Vse to zaradi tega, ker sem bila drugačna, zaradi barve kože, zaradi talenta … Nenavadno jim je bilo tudi moje ime,« je še dejala.

Anatacha, ki je odpela My Kind of Love, je navdušila žirijo, se pa po njeni zmagi v hrvaški javnosti vseeno krešejo mnenja. Mnogi so namreč prepričani, da ni zmagala zaradi talenta, temveč zaradi svoje drugačnosti ...