Kraljičin najljubši vnuk nima sreče v ljubezni: »Vsi smo šokirani«

Če otroci britanske kraljice Elizabete II. niso imeli vedno sreče v ljubezni, od štirih je s prvo ženo poročen le najmlajši princ Edward, pa je pri njenih vnukih ravno obratno. Dva sta sicer še premlada, da bi razmišljala o partnerjih, pet jih za zdaj še vztraja v prvih zakonih, se je pa Peter Phillips razšel še z drugo izbranko.

46 let je star Peter Phillips.

Leta 2020 je Peter, sin princese Anne, oznanil, da se ločuje od žene in mame njegovih otrok, eno leto pozneje je bil ločitveni postopek tudi končan in kmalu za tem se je ponovno zaljubil. Zdaj je tudi te zveze po treh letih konec. Da je z Lindsay Wallace mislil resno, je bilo jasno že pred leti, ko jo je predstavil kraljici, postavna svetlolaska ga je spremljala na vse družinske in družabne dogodke, odlično se je razumela tudi s Petrovo sestro Zaro Tindall, ki je bila sicer nekoč njena sošolka, in mnogi so se že veselili, da bo Lindsay, ki ima tudi sama dva otroka iz prejšnjega razmerja, postala druga gospa Tindall.

Z bivšo ženo imata dve hčerki Islo in Savannah. FOTO: Pool Via Reuters

V kraljevo družino bi se 43-letnica tudi odlično vključila, saj ji zasebnost ogromno pomeni in o svojem življenju z mediji nikoli ni razpredala, niti o razmerju z najljubšim vnukom kraljice Elizabete II. javno ni nikoli govorila.

»Peter in Lindsay sta sprejela težko odločitev, da končata zvezo, saj sta zaradi službenih in družinskih obveznosti vedno več časa preživljala ločeno,« je britanski reviji povedal eden njenih prijateljev, ki je razkril še, da sta se razšla že pred nekaj meseci.

»Vsi smo šokirani, saj se je njuna zveza zdela trdna kot kamen. A Petrova služba od njega zahteva nenehna potovanja na vse konce sveta, medtem ko Lindsay večino časa preživi na Škotskem, zato sta se vedno manj videla,« je še dodal omenjeni prijatelj. Bivša partnerja po njegovih besedah ostajata prijatelja, za razhod pa ni bila kriva tretja oseba.

Phillips se po razpadu druge resne zveze menda počuti še toliko slabše, ker se mu zdi, da je razočaral celotno kraljevo družino, je medijem zaupal vir blizu princesinega sina. Nekoč je namreč veljal za skrito orožje kraljevih, bil je postaven in šarmanten, samozavesten, zanesljiv in vljuden, zato ga je kraljica, ki ni skrivala, da je prav Peter njen najljubši vnuk, pogosto prosila, da je miril razgrete odnose ter pomagal gladiti spore.

Ko je umrla princesa Diana, je bil denimo Peter Phillips tisti, ki je tolažil skrušena princa Williama in Harryja ter z njima preživljal čas v naravi, ju poslušal in bodril. Ko so se odnosi med bratoma pred leti povsem skrhali, je bil Peter tisti, ki se je postavil mednju, ko so na pogrebu stopali za krsto princa Filipa. Zdaj pa se 46-letnik menda boji, da bo izgubil njuno občudovanje in prijateljstvo, saj je trenutno edini brez življenjske sopotnice.