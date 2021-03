Kraljica ni prepovedala poroke

Peter Townsend ni bil primeren mož za kraljičino sestro. FOTO: Daventry B J, Royal Air Force/wikipedia

Prosila jo je, naj počaka Margareta bi morala pred poroko dobiti dovoljenje vladarja, v tem primeru svoje sestre, ki pa je ravno postala kraljica in bila pod velikim pritiskom vlade in javnosti, hkrati pa ni hotela razočarati sestre. Tako je Elizabeta II. našla luknjo v zakonu ter ugotovila, da njena sestra po dopolnjenem 25. letu starosti dovoljenja za poroko ne potrebuje več. Margareto naj bi prosila, naj počaka, Townsenda pa so, da bi se izognili nadaljnjim škandalom, za ta čas službeno premestili v Bruselj.

Townsend je imel za seboj propadel zakon, bil je 15 let starejši od Margarete, ni bil plemič niti pretirano premožen.

je bil vojni pilot in moški, ki je kraljičini sestri, že pokojni princesi, ukradel srce. Ko sta se zapletla v ljubezensko razmerje, je bil poročen, a zakon je razpadel in eno leto po ločitvi je Townsend zasnubil Margareto.Seveda je bil vse prej kot primeren kandidat za moža kraljičine sestre, ne le da je imel za seboj propadel zakon, Anglikanska cerkev pa poroke z ločenci ne priznava, bil je tudi 15 let starejši od Margarete, ni bil plemič niti pretirano premožen. Ko je novica o njuni zvezi prišla v javnost, je bil to velik škandal, primerljiv le z razmerjem Margaretinega strica, ki je zaradi ljubezni do prav tako ločeneprestol predal bratu.Iz poroke na koncu ni bilo nič in več kot pol stoletja se je govorilo, da naj bi jo zaradi pritiskov vlade, Cerkve in javnosti preprečila Margaretina sestra, takrat že kraljica. Premiernaj bi menda Margareti celo zagrozil, da ji bo odvzel plemiški naziv ter vse ugodnosti, ki so jih deležne članice kraljeve družine, če bo v zvezi vztrajala. Elizabeta II. o vsem tem v javnosti nikoli ni govorila, saj je znana po tem, da osebne reči vedno zadrži zase. Vse, kar je javno dejala Margareta, pa je bilo, da se je odločila, da se s Petrom Townsendom ne bo poročila.Zdaj pa so se pojavila pisma, pisala sta si jih princesa Margareta in Eden, ki razkrivajo povsem drugačno resnico, in sicer da Elizabeta II. ni imela prav nič z Margaretino odločitvijo. V prvem, ki ga je princesa napisala sredi avgusta 1955, je premierju priznala, da ima tudi sama pomisleke glede poroke.»Še posebno okrog mojega 25. rojstnega dneva bodo mediji zagotovo na veliko ugibali o poroki s Petrom Townsendom. A mislim, da se bom lahko glede tega odločila šele, ko ga bom videla, odkar so ga premestili, se še slišala nisva prav pogosto, in ne morem sprejeti tako pomembne odločitve,« je zapisala Margareta, nekaj mesecev pozneje pa je Eden pisal voditeljem držav Skupnosti narodov ter jih obvestil, da »njeno visočanstvo ne želi na noben način preprečiti sestri, da bi bila srečna«.Pisateljica, ki britansko kraljevo družino dobro pozna, o njej je napisala že več knjig, je ob razkritju pisem dejala, da gre za zelo dragocene dokumente, ki bodo končno utišali govorice. »Ves ta čas smo bili prepričani, da se princesa ni poročila s Townsendom zaradi vlade, Cerkve in monarhije, a očitno ga preprosto ni dovolj ljubila. Mnogi so kraljici po tihem zamerili, da ji je bilo več do dolžnosti in države kot sestrine sreče, a očitno to ne drži,« je dejala