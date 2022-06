Kraljevi radi packajo

Da je vojvodinja Cambriška vse prej kot tradicionalna plemkinja, je dokazala že večkrat. Kadar se ne udeležuje uradnih dogodkov ali svečanih slovesnosti, je Kate namreč zelo sproščena, tako glede obnašanja kot oblačil, in tudi pri vzgoji otrok je ubrala svojo pot. V nasprotju s kraljico Elizabeto II. in njenimi otroki, ki so naraščaj večino časa prepuščali varuškam, Kate z otroki preživi skorajda vsak prosti trenutek.

V kuhinji rad pomaga tudi najmlajši Louis.

Kot je že večkrat dejala, z njimi rada raziskuje travnike in gozdove okrog njihovega doma ter jih uči o različnih oblikah življenja, veliko časa pa preživijo tudi v kuhinji, kjer malčki menda prav tako neizmerno uživajo. Da je res tako, je bilo mogoče videti na posnetkih, ki jih je vojvodinja delila na družabnem omrežju, ob njih pa so se oboževalci družine Cambridge zabavali vsaj toliko kot Kate, princ, princesain princ. Otroci so mami pomagali pri peki slaščic, kar je poleg priprave pice njihovo najljubše opravilo. »Samo da je testo in se lahko packa,« je Kate pred časom pojasnila, zakaj sta predvsem starejša tako navdušena nad peko.

Samo, da je testo in se lahko packa.

Oboževalce kraljevih so fotografije navdušile tudi zato, ker so dobili redek vpogled ne le v življenje najbolj priljubljenega kraljevega para, temveč tudi v vojvodinjino kuhinjo. Večina se je strinjala, da je ta skorajda neobičajno običajna in podobna mnogim, ki si jih omislijo povsem običajni smrtniki. Poznavalci so sicer opazili, da Kate pri kuhi uporablja štedilnik, za katerega je treba v Veliki Britaniji odšteti okrog 4600 evrov, in kuhinjskega robota za 580 evrov, sicer pa je oprema, vsaj na prvi pogled, čisto vsakdanja.