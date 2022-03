Kraljeve zdrahe: Harryjeva odločitev zaušnica kraljici

Princu Harryju se je spet uspelo zameriti Britancem. Tokrat jih je razjezil, ker je oznanil, da ga ne bo na žalno slovesnost, posvečeno lani umrlemu princu Filipu, da bi bilo vse skupaj še huje, pa bo Harry naslednji mesec priletel na Nizozemsko in se tam udeležil odprtja iger Invictus, športnega tekmovanja, namenjenega ranjenim in bolnim vojakom, katerih pokrovitelj je.

Harry podrobnosti sicer ni sporočil, poznavalci pa so prepričani, da se je tako odločil zaradi težav z varnostniki.

»Njegova odločitev, da ga ne bo na slovesnost, je kot zaušnica kraljici, in ponovno je dokazal, da mu ni prav nič mar za družino, pa naj še tako govori, kako rad ima svojo babico in kako jo spoštuje. Besede ne pomenijo nič, če bi bilo to res, bi jo prišel podpirat,« je med drugim Harryjevo odločitev kritizirala Rebecca English, ki za enega od britanskih časnikov redno spremlja dogajanje na dvoru.

9. aprila lani je umrl

princ Filip.

Harry podrobnosti sicer ni sporočil, poznavalci so prepričani, da se je tako odločil zaradi težav z varnostniki. Pisali smo že, da je zahteval policijsko varovanje zase, pa tudi za svojo ženo in otroka v primeru, da bi prišli z njim, ves čas njihovega bivanja na Otoku, a so njegovo željo zavrnili, saj da britanska policija civilistom ne more ponuditi varovanja in mu, v primeru, da se počuti preveč ogroženega, svetovali, da si bivališče za čas obiska poišče pri očetu ali bratu, ki jima varovanje kot pomembnejšima članoma kraljeve družine po zakonu pripada.

Lani je na Filipovem pogrebu ob bratu in bratrancu stopal za njegovo krsto. FOTO: Hannah/Mckay Reuters

Englisheva je sicer prepričana, da bi bilo to za zakonca Sussex izredno neprijetno, saj s kraljevimi nista v najboljših odnosih, zato je bilo lažje vse skupaj odpovedati.

Pred časom se je šušljalo, da naj bi bilo Harryju družinskim članom nerodno pogledati v oči tudi zaradi biografije, ki bo na knjižne police prišla še letos, v njej pa naj bi spet obračunal s kraljevimi. A njegov prijatelj Omid Scobie, ki je o Susseškima tudi sam izdal biografijo, se s tem ne strinja:

»Harry se resnično na vse pretege trudi, da v knjigi ne bo ničesar, kar bi razburilo kraljico, o njej in njeni vladavini ne bo v knjigi ničesar negativnega. Mediji si želijo, da bi bila njegova knjiga napad na krono, nekaj šokantnega, a v resnici gre zgolj za njegovo zgodbo, ki jo že dlje želi povedati.«