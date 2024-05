Kralj Karel III. znova deležen kritik: šokiral je sosede

Sedanji monarh je od svoje predhodnice nasledil tudi grad Windsor, kjer sedaj uvaja spremembe, ki jih ni nihče pričakoval.

Od prvega junija letos namreč vstop vanj za vse, ki živijo v bližnji okolici, ne bo več, kot je bil do sedaj, brezplačen, temveč bodo za ogled gradu morali plačati polovično ceno.

Poteza je bila deležna veliko kritik lokalnega prebivalstva, ki trdi, da si zasluži nekakšno povračilo zaradi množice turistov, ki po zaslugi gradu vsako leto obiščejo njihovo mesto.

Kraljeva fundacija Royal Collection z uvajanjem vstopnine za sosede gradu prekinja skoraj 200 let staro tradicijo, po kateri so prebivalci okrožji Windsor in Maidenhead prejeli vstopnice, s katerimi so lahko brezplačno vstopali v grad.

Ti bodo še vedno prejeli vstopnice, z njimi bodo na blagajni lahko uveljavljali polovično ceno, za otroke vstopnina ostaja brezplačna.

Kralj Karel III. najstarejši še naseljeni stari grad na svetu tako, kot so ga njegovi predhodniki že 900 let, uporablja kot eno od rezidenc, je delovna palača, kjer pogosto prireja državne obiske in dogodke, za javnost je odprt celo leto.

Ko je leta 1837 na prestol prišla kraljica Viktorija, je uvedla vstopnice za obiskovalce, ki so bile na voljo v pisarni Lorda Chamberlaina.

Liberalni demokrat, lokalni kandidat za okrožje Windsor na naslednjih splošnih volitvah Julian Tisi, je ob objavi novice povedal, da lokalno prebivalstvo z veseljem pozdravi množice turistov, ki vsako leto obiščejo njihovo mesto, v zameno pa stanovalci pričakujejo brezplačen ogled gradu.

Ljudi poziva k podpisu peticije proti plačilu vstopnine, saj jim je obiskovanje ene najbolj ikoničnih stavb v veliko veselje.

Tiskovni predstavnik sklada Royal Collection je na njegove pritožbe odgovoril, da cene redno pregledujejo in jih prilagajajo v skladu z drugimi organizacijami v sektorju. Na podlagi tega so posodobili trenutno ponudbo.

»Še naprej raziskujemo načine, kako zagotoviti, da bi bil grad čim bolj dostopen obiskovalcem iz lokalnega okolja, vključno z brezplačnimi obiski za organizacije skupnosti in za šolarje iz ekonomsko deprveligiranih družin,« so še zapisali v odgovoru.

Svetnico okrožja Windsor Amy Tisi je sprememba brez predhodnega posveta šokirala:

»Na prebivalce velike hiše gledamo kot na svoje sosede in želimo sodelovati z njimi ter hkrati omogočiti, da nobenemu od članov lokalne skupnosti ne bi bilo treba plačevati vstopnin.«

Vstopnina za grad v preprodaji znaša 35 evrov za odrasle, za osebe od 18 do 24 let 23 evrov, za otroke od 5 do 17 let 18 evrov. Za invalide in otroke mlajše od petih let je vstopnina brezplačna.