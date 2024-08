Kot da ni dovolj vroče: seksi Hrvatica pokazala bujno oprsje, ob njeni ritki mnogi omedlevajo (VIDEO)

Seksi hrvaška pevka Lidija Bačić pogosto draži domišljijo sledilcev s provokativnimi fotografijami, tako je bilo tudi tokrat, ko je pozirala na plaži.

Seveda je v ospredje postavila svoje bujno oprsje, ki ga je zategnila v rožnat bikini.

Prejela je kopico pohval:

Tako naravno si lepa, nežna in ljubka, Čudovita, Najboljša, Brezhibna, O moj bog, kakšna lepota, so zapisali.

A čeprav ima pevka uspešno glasbeno kariero in je dobitnica številnih priznanj in nagrad, je večino običajno najbolj zanima njen videz, a pravi, da je to ne moti.

»Počaščena sem, nimam nič proti. Ravno pred kratkim sem bila v neki oddaji, kjer je bil moj dragi kolega Vlado Kalember in mi je rekel: 'Veš, kaj ti je, predobro telo imaš za tak glas, ki ga imaš.'«, je povedala v nedavnem intervjuju za hrvaške medije.