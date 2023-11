Poglejte, kako je vroča Hrvatica v Kopru opozorila Slovence, ki jo gledajo v ritko

Pretekli konec tedna je v Kopru zabavala pevka Lidija Bačić, ki se je za koncert še posebej provokativno oblekla.

Tako je nastopila v mini mrežasti obleki in visokih črnih škornjih, posebno pozornost pa je pritegnila njena zadnjica, čez katero je bil napis warning oziroma opozorilo.

Sicer pa pevka obožuje slovensko občinstvo: »Slovenci tako radi žurirajo, da je to nekaj neverjetnega. Rekla bi celo bolj kot Hrvati. Delajo in potem komaj čakajo tisti ventil, da gredo ven in žurirajo,« je nedavno povedala za In Magazin.