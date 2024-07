Princ Harry povzročil zgražanje

Princ Harry, vojvoda Susseks bo po odločitvi odgovornih na letošnji podelitvi nagrad ESPY - za izjemne športne dosežke leta (Excellence in Sports Performance Yearly Awards) organizacije ESPN, prejel nagrado za posebne zasluge, poimenovano po vojaku Patu Tillmanu.

Vendar odločitev, da bo priznanje, podeljeno na prireditvi, ki se lahko primerja z glasbenimi grammyji, televizijskimi emmyji, filmskimi oskarji in gledališkimi tonyji, zaradi ustanovitve in udejstvovanja pri Igrah nepremagljivih, dobil princ, ni vsem po godu.

Še več, celo mama vojaka, po katerem je nagrada dobila ime, se s tem, da jo bo prejel Harry, ne strinja.

Športna mreža ABC je nagrado začela podeljevati leta 2014 in jo namenila počastitvi oseb, ki so tesno povezane s športom in vojsko.

Poimenovali so jo po igralcu ameriške lige NFL in vojaku Patu Tillmanu. Tillman je igral za moštvo Arizona Cardinals, a športno kariero po terorističnih napadih 11. septembra opustil ter se prijavil v vojsko. Leta 2004 je bil ubit v Afganistanu.

Pri televizijski mreži utemeljujejo, da si Harry nagrado zasluži zaradi ustanovitve mednarodne platforme, ki pomaga ranjenim, poškodovanim in težko bolnim vojakom ter vojakinjam. Tako aktivnim kot veteranom, ki se spopadajo z vidnimi in nevidnimi ranami.

Zaradi odločitve zgrožena

A Tillmanova mama Mary Tillman je drugačnega mnenja. Za Daily Mail je povedala, da je zgrožena ob odločitvi in da ne razume, zakaj bi nagrado prejela tako kontroverzna in konfliktna oseba.

Dodala je, da meni, da obstaja veliko bolj zaslužnih posameznikov, ki izjemne napore vlagajo v trud za pomoč veteranom, in za razliko od princa nimajo denarja, virov, povezav ter privilegijev, ki jih je deležen Harry.

Tillmanova ni edina, ki je prepričana, da čast ne bi smela pripadati princu Ob objavi nagrajenca je v manj kot enem dnevu peticijo, da se Harryju nagrada ne podari, podpisalo več koz 30.000 posameznikov.

Ostajajo pri odločitvi

Tillmanova ni pojasnila, zakaj je Harryja označila kot kontroverznega. Organizatorji pa ne glede na vse vztrajajo pri prvotni izbiri:

»ESPN bo s podporo Tillman fundacije počastila princa Harryja, vojvodo Susseks za posebne zasluge pri Igrah nepremagljivih. S tem bo obeležila deseto obletnico truda za pomoč veteranom po vsem svetu,« so zapisali v elektronski pošti za časopis The Times in dodali:

»Razumemo, da se s tem ne strinjajo vsi, a dejstvo je, da fundacija Igre nepremagljivih opravlja izjemno delo in mislimo, da je treba ta trud nagraditi.«

Harryju v bran sta stopila tudi predhodna prejemnika omenjene nagrade. Ameriški marinec Jake Wood in pilot Israel Del Toro, nagrajenca v letih 2017 in 2018 sta za Daily Mail izjavila, da je princ, ki je v vojski služil v Afganistanu, več kot upravičen do priznanja.