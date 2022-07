Konec ljubezni, Beckham spet samski

Kot za veliko zvezdniških parov je bila preobilica dela na različnih koncih sveta usodna tudi za devetnajstletna Romea Beckhama in Mio Regan. Čeprav sta oba Londončana, se je Romeo, ki gre po očetovih stopinjah, odločil, da podpiše pogodbo z nogometnim klubom iz Miamija, kjer preživlja večino časa. Ker imata oba izjemno natrpan urnik, Mia je zelo zaželen model in manekenka, ki večinoma dela v Londonu, sta težko našla čas, da bi se obiskovala, potem je tu še časovna razlika, zaradi katere sta imela težave tudi z usklajevanjem videoklicev, in ljubezen, ki je trajala tri leta, je počasi izzvenela.

Mia v Londonu gradi uspešno manekensko kariero.

Nazadnje je par na družabnih omrežjih skupne fotografije objavil v začetku maja, ko sta praznovala zadnjo obletnico, zdaj pa sta oba izbrisala vse skupne spletne spomine. »Pri njunih letih je bila razdalja prevelika in premalo sta bila skupaj. Razmerja na daljavo so težka za vse, tudi bolj izkušene, pri tako mladih ljudeh pa lahko to hitro vodi h koncu. Oba sta krasna najstnika in imata se rada, a žal se pač ni izšlo. Mia kljub temu še naprej poslovno sodeluje z, vsi Beckhami imajo o njej tudi zelo visoko mnenje, zato jim je žal, da se ni izšlo,« je za britanski časnik povedal vir blizu zvezdniške družine in dodal, da je bil razhod povsem miren in brez zamer: »Še vedno se podpirata in drug drugemu želita najboljše.«

Razhod je mnoge oboževalce mladega para šokiral, saj sta se najstnika menda še pred tedni, ko je v zakonski stan skočil Romeov starejši brat Brooklyn, pogovarjala o skupni prihodnosti. Ob tem sta dejala, da se jima ne mudi pred oltar, da pa se v prihodnje vsekakor vidita skupaj. A, kot kaže, jima zvezde niso bile naklonjene, čeprav mnogi njuni prijatelji ne izključujejo možnosti, da bosta nekega dne spet našla pot drug k drugemu. »Razumljivo je, da se želita pri teh letih uveljaviti vsak na svojem področju in si ustvariti karieri. Za ljubezen in družino imata še ogromno časa in mislim, da ni izključeno, da bosta nekoč spet postala par,« je dejal eden od njih.