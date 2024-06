Ko je prišla slava, so odšli vsi prijatelji

Zvezdniki se pogosto znajdejo v zagati, saj ne vedo, kdo so njihovi resnični prijatelji, kdo pa prijateljstvo zgolj hlini v upanju na kakšno korist. Nasprotno se Billie Eilish, ko je pri rosnih 15 letih s skoraj nezemeljskim glasom pretresla svetovno glasbeno sfero, ni začela otepati množice ljudi, ki bi nenadoma čez noč želeli postati njeni najboljši prijatelji. Ne, Billie je svetovna prepoznavnost prinesla tudi osamo, je priznala: »Ko sem zaslovela, sem izgubila vse prijatelje.«

V življenju potrebujemo prijatelje. So skoraj kot družina, ki si jo izberemo sami, morda dodatno pomembni prav v občutljivih najstniških letih, ko še iščemo svoj prostor pod soncem. In prav tedaj je Billie ostala sama. »Bilo je težko, resnično težko. Edina oseba, ki je ostala ob meni, je bila najboljša prijateljica Zoe, s katero sva skupaj, odkar sva bili stari dve leti.«

Osamljenost je najmočneje občutila na svoj 20. rojstni dan. FOTO: Osebni Arhiv

15 let je imela, ko je zaslovela.

Opekla v ljubezni

Že kar otipljivo osamljenost je najmočneje občutila na svoj 20. rojstni dan, ko se je ozrla okoli sebe in videla, da so prav vsi, ki so bili na njeni zabavi, v resnici njeni zaposleni. In vsi od nje starejši kakšnih 15 let. »Zatem je eden mojih najboljših prijateljev, ki je bil tudi moj zaposleni, dal odpoved. In kot strela z jasnega nehal govoriti z menoj. To je bila ena najbolj bolečih stvari, kar se mi jih je kdaj zgodilo. Spoznala sem namreč, da je bilo zanj vse le služba, z odpovedjo pa ni več čutil potrebe po stiku z menoj,« je dejala pevka. »Od tedaj si z ljudmi, s katerimi delam, nisem več blizu, ker me je groza še katere izgube. Imam resno težavo s tem, da bi bila zapuščena, kar vpliva na moje odnose.«

Podobno se je pevka nekoč opekla v ljubezni, prepričana, da s starim znancem gradita romantični odnos. »Bilo je noro. Bolj očitno me ne bi mogel ghostati (nenadna prekinitev stikov brez pojasnila, op. p.),« se je spomnila neprijetne izkušnje s simpatijo decembra lani. »Poznala sem ga že dolgo. Načrtovala sva zmenek. V telefonu sem imela vneseno, kdaj in kje se dobiva, poslal mi je svoj naslov – nato pa od njega nikoli več nisem dobila niti glasu. Še do danes mi ni poslal niti kratkega sporočila več. Bilo me je strah, da se mu je kaj zgodilo, da je morda umrl.« Potem pa ga je videla z drugim dekletom in spoznala, da jo je gladko prekrižal. »Ne morem verjeti, da ljudje to tudi v resnici počno in se tako vedejo,« je razočarana 22-letna ameriška pevka in skladateljica.

To je bila ena najbolj bolečih stvari, kar se mi jih je kdaj zgodilo.

Ugotovila je, da so njeni prijatelji le njeni zaposleni. FOTO: Osebni Arhiv