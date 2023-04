Keanu Reeves prišel s svojo partnerko, strastno sta se poljubljala pred kamerami (FOTO)

Ameriški igralec je znan po skrbnem varovanju svoje zasebnosti. Medijem ne razkriva podrobnosti iz svojega življenja, tudi zdajšnjo partnerko je zelo dolgo skrival. Keanu Reeves je še vedno v zvezi z osem let mlajšo umetnico Alexandro Grant, ki pa ji odslej izkazuje naklonjenost tudi v javnosti. Med poziranjem na rdeči preprogi jo je strastno poljubil. To je bil njun prvi poljub v javnosti in fotografi so bili navdušeni, da jim je igralec končno omogočil ovekovečiti njuno zvezo.

Par se je prvič skupaj pojavil v javnosti pred tremi leti, njuno poznanstvo pa traja že več kot deset let. Bila sta prijatelja, ki sta nekajkrat tudi poslovno sodelovala. Prvič leta 2011 pri igralčevi knjigi Oda sreči, pet let zatem pa še pri knjigi Sence. LEta 2017 sta skupaj ustanovila založbo X Artist‘s Books.

Po razkritju njune zveze se je morala Grantova soočiti s številnimi kritikami, med drugim zaradi njenih sivih las, ki si jih noče barvati. »Sem ženska, visoka 185 cm in imam sive lase. Če bi želela izgledati kot Kim Kardashian, bi morala na operacijo in odrezati 30 cm svojih nog,« odgovarja kritikom njenega videza.

Par se kljub njuni prepoznavnosti in bogastvu trudi živeti precej normalno. Vozita se z javnim prevozom, ne živita v ogromni vili in odklanjata dizajnerske kose oblačil. Seveda pa je njuna normalnost kljub temu zelo drugačna od normalnosti povprečnega človeka.