Kdo je skrivnostna Muskova partnerka? Skupaj imata tri otroke

Ob inavguraciji Donalda Trumpa je bil na slavnostni večerji prisoten tudi Elon Musk, spremljala ga je partnerica Shivon Zilis.

Shivon so objektivi ujeli med klepetom z Jeffom Bezosom in njegovo zaročenko Lauren Sanchez, pa tudi z možem Ivanke Trump Jaredom Kushnerjem.

FOTO: Carlos Barria/Reuters

Par se sicer le redko pojavlja skupaj v javnosti, o svojem odnosu Elon in Shivon ne govorita pogosto.

Leta 2021 sta dobila dvojčka, Zilisova je takrat pojasnila, da je Musk zgolj donator sperme in da med njima ni nobene ljubezni.

Isto leto je eden najbogatejših ljudi na svetu dobil otroka s pevko Grimes.

V juniju 2024 je milijarder potrdil, da je z Zilis dobil tretjega otroka, pred kratkim so šele razkrili, da je to deček Kronos.

»Želi si, da bi pametni ljudje imeli otroke, zato me je spodbudil k temu. In ne morem se domisliti genov, ki bi jih raje imela za svoje otroke,« je nekoč izjavila znanstvenica, ki je po poročanju Newsweeka diplomirala na univerzi Yale in trenutno dela za Neuralink ter Teslo, poleg tega je svetovalka v OpenAI.

Zilisova je tudi ustanoviteljica investicijske družbe Bloomberg Beta in je po poročanju revije Forbes od ustanovitve vodila devet naložbenih projektov.

Musk je lani kupil tri hiše v Teksasu in pričakuje, da bodo tam živela vsi njegovi otroci in njihove matere.

Ima 10 otrok s tremi različnimi ženskami.