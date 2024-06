Kdo je punca Hawk Tuah, ki je obnorela splet? Ste že slišali zanjo?

Zakaj vsi govorijo o punci Hawk Tuah? So jo zaradi njenega obnašanja res odpustili iz službe? O tem danes pišejo številni tuji portali, med njimi tudi Rolling Stone. Ta poroča o dogodku, ki se zdi precej neverjeten.

Že dva tedna je izredno popularen video na omrežju Youtube postal intervju z mlado žensko, po imenu Hailey, ki so jo vprašali, katera je njena najbolj priljubljena poteza med spolnim odnosom, ki vedno obnori moškega. 11. junija sta izviren posnetek intervjuja objavila duo Tim in Dee TV, potem pa je zaživel svoje življenje. Več stotisoč ljudi si ga je že ogledalo od takrat in punca Hawk Tuah je postala prava spletna senzacija. Ime Hawk Tuah pa so ji nadeli, ker je bil tak njen odgovor na vprašanje, katera njena poteza v postelji vsakič obnori moškega. Odgovorila je z nerazumljivi besedami: Hawk Tuah, pljuni na to stvar!

Izvirni posnetek so izrezali in predelali in spet objavili. Postal je internetna senzacija, o kateri vsi govorijo. Punco so pimenovali Hawk Tuah, zdaj pa je tako popularna, da ima že celo svojo linijo oblačil, ki jih prodaja.

V začetku tega tedna, ko je videoposnetek krožil po spletu, pa je portal Tippah County Tribune, ki skrbi za zabavne vsebine, objavil prispevek, v katerem se je pošalil, da je bila ženska, ki so jo poimenovali »Hailey Wellington«, odpuščena iz službe predšolske vzgojiteljice na Epsteinovi šoli.

»Imamo otroke, ki pljuvajo drug po drugem in vse ostalo ... Resnično se zgledujejo po njej in gledajo nanjo kot na vzornico, zato posnemajo stvari, ki jih počne,« se je glasila lažna izjava lažnega direktorja lažne šole in še, »Radi imamo Hailey, a žal ne moremo dovoliti takšnega vedenja enega od zaposlenih na naši šoli.« V prispevku so se celo pošalili, da bo Hailey gostila zbiranje sredstev, da bi lahko plačala odvetnika, ki bi jo zastopal v pravnem postopku s šolo.

Če je vse to šala, kaj pa je potem res?

Odgovor je prodajna linija oblačil »Hawk Tuah«. Prvotni ustvarjalci videointevjuja, ki so intervjuvali Hailey, so v sodelovanju z njo in lokalnim ustvarjalcem blaga po meri ustvarili oblačila, na katerih je objavljena njena neumna izjava. Sodelujejo z blagovno znamko iz Tennesseeja, imenovano Fathead Threads. Tako se je iz precej neumne izjave za videovsebino na youtubu razvil posel, ki lahko dekletu Hawk Tuah in ustvarjlcema Timu in Deeju prinese precej denarja. Danes je res vse mogoče, od neumne izjave na spletu do svoje linije oblačil v dobrih dveh tednih.