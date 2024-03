Kdo je dekle, ki je osvojilo mladega Beckhama

Pred nedavnim je Cruz Beckham praznoval 19. rojstni dan, sedaj pa je javnosti predstavil svoje novo dekle, 23-letno plesalko in manekenko Skye Ladell.

Dobro razpoloženi par so fotografski objektivi ujeli med sprehodom po Bulvarju Somraka v Zahodnem Hollywoodu, najmlajši sin Davida in Victorie pa je sijal od sreče v družbi izbranke.

Cruz Beckham in Skye Ladell. FOTO: Profimedia

Skye je Avstralka južnoafriških korenin, ki je odraščala v Sydneyju, kjer se je od zgodnjega otroštva ukvarjala z baletom, nato se je posvetila sodobnim plesom in igri.

Bila je spremljevalna plesalka Due Lipe med nastopom na podelitvi nagrad ARIA 2019 ter Sama Smitha na festivalu Mardi Gras v Sydneyju, preskusila se je tudi v filmu.

Predvsem pa je model in vplivnica in zveza s Cruzom bo zagotovo pripomogla k njeni prepoznavnosti.

Mladi Beckham se je lanskega oktobra pridružil njenim sledilcem na tiktoku, kar sovpada z njegovim razhodom s Tano Holding, najstniško ljubeznijo, s katero sta bila par leto dni.

Kakorkoli že, zveza med Cruzom in Skye se zdi resna, Avstralka je pripotovala v Združene države Amerike, se družila z izbrancem in spoznala njegove starše.

Čeprav je obiskoval nogometno akademijo Arsenala, Cruz Beckham prihodnosti ne vidi v športu, temveč v glasbi.

Pred štirimi leti je objavil debitantski singel If Everyday Was Christmas, in nato podpisal ekskluzivno pogodbo z menedžerko ekipo Tap Music, ki stoji za karierami Due Lipe, Ellie Goulding in Lane del Rey.

»Ustvarjam glasbo, ki jo želim poslušati, moje pesmi pa temeljijo na lastnih izkušnjah,« je svojo glasbo komentiral Cruz, ki obožuje skupino Oasis, Usherja in Beyonce, piše MailOnline.