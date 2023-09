Kdo je Američan, ki obožuje Balkan, Balkanci pa njega? (VIDEO)

Če uporabljate družbena omrežja, ste na njih v zadnjih mesecih morda zasledili mladeniča s svetlimi lasmi, ki sliši na ime Justus Reid. Gre za Američana, ki je navdušen nad Balkanom, kamor se je po poročanju hrvaškega portala Index tudi preselil. Nad Balkanom je tako navdušen, da si je kupil celo slavnega Yuga, ki je bil dolgo časa ikona Jugoslavije. Včasih mi, ki živimo na Balkanu, pozabljamo, kako lepo je tukaj, a takšni, kot je Justus, nas opomnijo, da živimo na res lepem koncu sveta.

Po poročanju spletne strani FilmiFeed se je Justus rodil 18. julija leta 2000 v New Yorku. Ima več hobijev. Omenjena spletna stran omenja potovanje, brskanje po internetu, branje ter fotografijo.

Američan v svojih najnovejših videih na družbenih omrežjih igra komične prizore. Dolgo pa je svoje sledilce razveseljeval s prepevanjem znanih skladb z Balkana. Nekajkrat je zapel tudi naše, slovenske. Pred nekaj dnevi je priljubljeno skladbo Ansambla Saše Avsenika Ena bolha za pomoč. Pred časom je zapel tudi Slakovi Čebelar in V dolini tihi, Kumrovo Po dežju ter Reynoldsino Zdravnik.

Justus je nedavno nastopil na koncertu Luke Basija, kjer je v angleškem jeziku zapel skladbo Kamiondžija. Glede na to, da je zdaj obkrožen z balkanskimi jeziki, se zdi, da je samo še vprašanje časa, kdaj jih bo tekoče govoril in pel. Čeprav po drugi strani pa ga ravno ameriški naglas in težave pri izgovarjavi balkanskih besed dela posebnega.

23-letnik je pred tedni izdal tudi skladbo, ki jo je posnel v čast Novaku Djokoviću, enemu največjih zvezdnikov sodobnega časa na Balkanu. S srbskim teniškim asom se je tudi srečal in mu jo zapel. Djoković je na snidenju izrazil željo, da bi skupaj posnela video zanjo.

Justus postaja vedno večja zvezda Balkana. Na TikToku je imel v času pisanja tega članka že 582 tisoč sledilcev, na instagramu pa 205 tisoč. Visoki številki, ki pa se bosta, tako se zdi, še precej povečali.