Kate in William sta se ponovno oglasila: to je njuno zadnje sporočilo za nekaj časa

Valižansko princeso Kate in njenega soproga princa Williama so ganila prijazna sporočila ljudi po objavi novice, da je Kate v zgodnji fazi zdravljenja po odkritju raka, je v soboto zvečer sporočila Kensigtonska palača. Kot so dodali, sta hvaležna, da je javnost razumela njuno željo po zasebnosti, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Princ in princesa sta izjemno ganjena ob prijaznih sporočilih ljudi iz Združenega kraljestva, Commonwealtha in vsega sveta, ki so se odzvali na sporočilo njene visokosti,« je sporočil tiskovni predstavnik Kensingtonske palače. Kot je dodal, sta ganjena ob toplini in podpori javnosti ter hvaležna za razumevanje njune prošnje po zasebnosti v tem času.

Po poročanju britanskega BBC je to zadnje sporočilo para javnosti za nekaj časa.

Princesa Kate je v petek v video posnetku sporočila, da je v zgodnji fazi zdravljenja po tem, ko so ji odkrili raka. Priznala je, da je bilo odkritje velik šok, a je zagotovila, da se počuti dobro in da je vsak dan močnejša.

Podrobnosti Kensingtonska palača ni razkrila, so pa zatrdili, da so prepričani, da bo princesa popolnoma okrevala. V izjavi so sicer pojasnili, da ob januarski abdominalni operaciji ni bilo znano, da gre za raka, vendar so preiskave po operaciji pokazale, da je bil rak prisoten.