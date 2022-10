Kate Middelton vitka kot še nikoli (FOTO)

Vedno elegantna in vitka vojvodina Cambriška se je na spletu pojavila vitka kot še nikoli, v dolgi beli obleki. Vendar pa se je fotografija po podrobnem pregledu izkazala, da je starejšega datuma. Nastala je pred 11 leti in na fotografiji je princesa res ekstremno vitka, kar pa še poudari postavo, je njena dolga bela obleka.

Kate ne sme jesti nekaterih živil, govorimo pa o hrani, ki jo tudi Slovenci obožujejo. Nekdanji dvorni kuhar Darren McGrady je razkril, da ji je za večerjo prepovedano jesti krompir, riž ali testenine. Verjeli ali ne, razlog je v tem, da pokojna kraljica ni marala ogljikovih hidratov, zato jih tudi ni bo postregla drugim družinskim članom.

Tudi Kate je morala upoštevati pravila, ko je šla na obisk. To pomeni, da na javnih srečanjih ne sme uživati ​​nobene tvegane hrane, v to skupino pa sodijo školjke, za katere so prepričani, da lahko zelo hitro povzročijo zastrupitev. Vendar hrana ni edino, pri čemer ima omejitve un prepovedi.