Kanye West je Benečanom pokazal golo zadnjo plat

V Benetkah je sprehajanje v kopalkah prepovedano, prav tako tudi sončenje zgoraj brez. A na pravila dostojnega oblačenja in vedenja se očitno požvižgata Kanye West in njegova srčna izbranka Bianca Censori, ki v teh dneh tam uživata na romantičnih počitnicah. Sprva je dvignila prah Censorijeva, ki je bujne obline razkazovala v povsem oprijetih in prosojnih pajacih ali pa si je zgoraj nataknila najbolj miniaturne bikinke, ki so ji prekrile kvečjemu bradavičke bohotnega oprsja.

Kanye in Bianca strasti ne skrivata. FOTO: Rol, x17online.com R

Nato pa je Benečane in turiste šokiral še on, saj je s čolna, ki je po beneških kanalih prevažal zvezdniški parček, poblisknila raperjeva gola zadnjica. In da je čaša polna, je Bianca sedela pri njegovih nogah, z glavo v ljubimčevem naročju. Ali je zgolj dremala ali sta počela kaj precej bolj pohujšljivega, vesta le akterja sama, saj nista bila povsem odkrita radovednim pogledom.

Februarja 2021 sta s Kim Kardashian zagnala ločitveno kolesje. Novembra naslednje leto pa sta bila tudi uradno ločena. FOTO: Lucas Jackson, Reuters

2 meseca po njegovi ločitvi sta se poročila.

Prav nič sramežljiva

Kanye in Bianca sta se poročila januarja, le dva meseca po njegovi ločitvi od Kim Kardashian. Zakonitost njune poroke je sicer še vedno vprašljiva, a da med njima brbota neukročena telesna strast, je jasno skoraj vsem. Prav nič je ne skrivata, temveč se v javnosti vroče poljubljata in otipavata na vsakem koraku. Bianca ni prav nič sramežljiva in Italijanom razkazuje svoje obline, ki so tako obnorele Westa. A sodeč po odzivih na družbenih omrežjih prebivalci tega nikakor ne odobravajo. »Vulgarno. Brez sloga. Pocestniško. Ceneno.« S takšnimi in podobnimi oznakami so označili njene modne izbire, v katerih si od sredine tega meseca ogleduje Toskano in zdaj Benetke.

S svojimi modnimi odločitvami Bianca dviga prah. FOTO: Tteo, Xpos50

Po kanalih mesta na kolih je slavna zaljubljenca vozil vodni taksi. A če je Kanye na kopnem še nosil črne hlače, so te na gliserju izginile neznano kam. Ko se je sedeč na klopci čolna nekoliko nagnil naprej, se mu je nekoliko dvignil suknjič in razkril golo zadnjo plat. Fotografije, ki so jih naredili turisti na mimovozečih čolničih, so razkrile še, kako se je Bianca s komolci in podlaktmi opirala na Kanyejeva (verjetno tudi gola) stegna, glava pa ji je izginila nekje v njegovem naročju. Spremljala ju je tudi prijateljica, a je bila večino vožnje v sprednjem delu čolna, medtem ko sta Kanye in Bianca uživala v zasebnosti zadaj.