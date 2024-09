Janet Jackson si je privoščila spodrsljaj, po katerem se še vedno ni polegel prah, čeprav se glasbenica na vse pretege trudi, da bi popravila nastalo škodo.

V intervjuju, objavljenem v časniku Guardian, je novinarka Jacksonovo med drugim vprašala, kaj si misli o tem, da bi lahko Združene države Amerike dobile prvo temnopolto predsednico, na kar je 58-letna sestra pokojnega kralja popa odgovorila: »Kamala Harris ni temnopolta. Tako sem vsaj slišala … da je Indijka. Njen oče je belec. Tako so mi rekli. Sama nisem gledala poročil že nekaj dni. Povedali so mi, da je nekdo ugotovil, da je njen oče belec.«

Živi v svojem mehurčku, pravijo njeni prijatelji. FOTO: Mike Segar/Reuters

Pod člankom, ki ga je Guardian delil tudi na družbenem omrežju, so se nemudoma nabrali ogorčeni in nič kaj prijazni komentarji spletnih uporabnikov, ki so Jacksonovo med drugim označili za povsem nevedno, njen komentar pa ne na mestu. »Mislim, da je precej ironično, ko nekdo, ki diha skozi nos belke, za osebo reče, da ni temnopolta,« je zapisal eden od komentatorjev, drugi pa je pripomnil, da so pevkine izjave slišati kot nekaj, kar bi lahko prišlo iz ust podpornika Donalda Trumpa. Mnogi so se seveda spomnili tudi na njenega brata Michaela Jacksona, ki je bil proti koncu življenja vedno bolj svetle polti, in Janet vprašali, kaj bi torej rekla o njem.

Indijske in jamajške korenine Kamala Devi Harris se je rodila v Oaklandu v Kaliforniji, njena mama Shyamala Goplan je Indijka, ki je v ZDA prišla na študij endokrinologije in tam ostala. Kamalin oče Donald J. Harris je na svet prijokal na Jamajki, kjer je živel do leta 1961, ko je tudi on prišel v ZDA študirat. Oba s Shyamalo sta obiskovala slovito kalifornijsko univerzo Berkeley, kjer sta se tudi spoznala.

V svojem mehurčku

Ko je iz nekaj nespametnih stavkov nastal velik škandal, se je javnosti v imenu Jacksonove opravičil Mo Elmasri, ki je trdil, da je njen menedžer, kar pa ne drži, kot je pojasnila njena publicistka, Elmasri sploh ne dela za Janet. Godlja je postajala vse hujša in na pomoč so pevki priskočili prijatelji, ki so med drugim pojasnili, da Janet živi v Londonu in že dlje ne spremlja novic, zato najbrž niti ne ve, kako je Harrisova sploh videti. Nekateri so navrgli, da pevka zadnja leta vedno bolj verjame tudi vsem mogočim teorijam zarot in je morda slišala kakšno, ki kroži o predsedniški kandidatki, ter ji pač verjela.

Randy Jackson (skrajno desno) ni kos nalogam, ki bi jih kot menedžer glasbene dive moral opravljati. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

»Janet živi v svojem mehurčku. Ne zanima je prav dosti, kaj se dogaja okrog nje, druži se z ozkim krogom prijateljev, pogovarjajo se o običajnih rečeh, modi, glasbi, hrani … Očitno pred pogovorom ni pričakovala takšnega vprašanja in se nanj ni ustrezno pripravila,« pa je dejal vir blizu Janet Jackson, ki je obenem za škandal okrivil njenega menedžerja in brata Randyja Jacksona, ki da je povsem nesposoben opravljati tako pomembno nalogo.

Donald J. Harris je temnopolt in po rodu z Jamajke. FOTO: Wikimedia Commons

»Randy nima izkušenj s komuniciranjem z mediji, sestri je po izbruhu škandala svetoval, naj bo tiho, češ da se bo vse skupaj že poleglo. To ne gre tako, ne pri tako veliki zvezdi, kot je Janet Jackson, ona se mora odzvati in odzvati se mora pametno, taktno, se opravičiti, morda kaj pojasniti, tako pa se le še bolj zapleta in zapleta in temu ni videti konca,« je ameriškim medijem povedal vir blizu Jacksonovim.