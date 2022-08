Princesa Diana napovedala svojo prometno nesrečo v Parizu dve leti pred smrtjo?

Mineva 25 let od tragične smrti valižanske princese Diane. Nekdaj najbolj priljubljena članica britanske kraljeve družine, nekdanja žena princa Charlesa in mati princev Williama in Harryja, je umrla v prometni nesreči v Parizu 31. avgusta 1997.

Za seboj je pustila žalujoča sinova. FOTO: Stringer Reuters

Diana je bila 30. avgusta zvečer s spremljevalcem Dodijem al Fayedom, sinom egiptovskega milijonarja, na večerji v pariškem hotelu Ritz. Princesi, ki se je leto prej uradno ločila od britanskega prestolonaslednika, so na vsakem koraku sledili paparaci, in da bi jim pobegnila, je njen šofer z veliko hitrostjo zapeljal v predor Alma ob Seni, kjer pa je vozilo trčilo v steber.

Al Fayed in voznik, za katerega se je izkazalo, da je vozil pod vplivom alkohola, sta bila takoj mrtva, 36-letno princeso so močno poškodovano prepeljali v bolnišnico, kjer pa je kmalu za tem umrla. V vozilu je bil še njen telesni stražar, ki je bil hudo poškodovan, a je nesrečo preživel.

Diana je bila ljubljenka občinstva.

Princesa Diana bi lahko napovedala svojo smrt, pravijo ponovne trditve v seriji Discovery+ The Diana Investigations. Nanašajo se na Mishcon Note, zloglasni zapis, ki ga je napisal Victor Mishcon leta 1995, ko je bil pravni svetovalec valižanske princese. Diana je leta 1995 svojemu odvetniku povedala, da se je bodo poskušali »znebiti« naslednje leto, in kot enega od načinov navedla prometno nesrečo.

Smrt priljubljene princese je na Otoku sprožila množično žalovanje, na dan pogreba se je na londonskih ulicah zbralo milijon ljudi, 2,5 milijarde ljudi po svetu pa si je pogreb ogledalo po televiziji.