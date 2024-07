Kaj je Shannen Doherty objavila tik pred smrtjo

Igralka Shannen Doherty je v soboto preminila stara 53 let. Zvezdnici serij Beverly Hills 90210 in Čarovnice je bil pred devetimi leti diagnosticiran rak dojk, lani je izvedela, da se je ta razširil na kosti in možgane.

O svoji bitki z boleznijo in drugih osebnih dramah je odkrito pripovedovala v podkatsu Let's Be Clear With Shannen Doherty in le dva tedna pred smrtjo na svojem instagramu delila izsek iz zadnjega, v katerem je zaupala, kako se počuti:

»Znova grem na kemoterapijo in prvič ne vem, kako dolgo se bom zdravila z njo. Ali bo to tri mesece ali pol leta. Ali bomo po treh mesecih dojeli, da ne deluje, in bomo znova spremenili zdravljenje,« je zaupala in nadaljevala:

»To ni nekaj, kar bi lahko predvideli. Moji zdravniki ne vedo, kako bo, in to je zelo zastrašujoče.

A čeprav je veliko vprašanj, je tudi nekaj pozitivnega: molekularne strukture celic raka so se pred nedavnim spremenile. To pomeni, da je še nekaj protokolov, ki jih lahko poskusim.«

»Prvič po nekaj mesecih imam upanje, ker je sedaj toliko možnosti.

Upala sem tudi prej, a sem se vseeno tudi pripravljala,« je polna optimizma še pripovedovala v podkastu, kjer je priznala še, da ni lahko biti postavljen pred dejstvo, da moraš znova v bolnišnico:

»Čeprav si v četrti fazi raka na vse pripravljen, te, ko ti v bolnišnici namestijo cevke, dejansko presune, da se stvari res dogajajo, a verjamem, da bom zmogla,« je z upanjem gledala naprej.