Jokali žiranti in občinstvo: tako žalostnega nastopa na Talentih še ni bilo (VIDEO)

Gledališka skupina Lightwave Theatre iz Romunije je nedavo nastopila na odru hrvaškega šova Supertalent. Takšnega nastopa še ni bilo, saj so žirante in občinstvo dodobra pretresli.

Predstavili so se lutkovno igro Maja in junak, kjer se kuža žrtvuje, da bi rešil življenje mali deklici, ki je skrbela zanj. Občinstvo in žiranti so bili v solzah, saj gre za igro z močnim sporočilom, ki nikogar ne pusti ravnodušnega.

»To je bilo preveč čustveno. Resnično, ljudje, to ni pošteno. To je oddaja, kjer se moramo smejati, a jokamo. Definitivno vas želim videti še enkrat, samo, če me ne boste razjokali,« je dejala žirantka Maja Šuput.

Nekateri gledalci so bili sicer razočarani nad žiranti, ker romunski gledališki skupini niso podelili zlatega gumba in jim s tem omogočila takojšnji nastop v finalu.