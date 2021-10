Tako ganjen je bil Lado v šovu, spomnil se je na mamo (FOTO)

Šov Slovenija ima talent je prinesel že peto avdicijsko oddajo. Videli smo obilo dobrih nastop, še posebej pa je bil ganljiv nastop stanovskega pevskega zbora društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor La Vita.

»Tu smo v imenu vseh medicinskih sester in ta zbor zastopa glas vseh medicinskih sester,« so članice zbora pojasnile na odru.

Zbor medicinskih sester. FOTO: Voyo

»Radi bi prenesli sporočilo upanja in zaupanja in le ljubezen nas lahko naredi močne, da skupaj zmoremo premagati tudi ta težki čas,« je bilo njihovo sporočilo pred nastopom.

»Glas je naše zdravilo, naša pesem je terapija,« so sporočile.

In odlično so zapele legendarno slovensko klasiko Dan ljubezni skupine Pepel in kri.

Ganjeni Lado. FOTO: Voyo

»To so bile medicinske sestre, ki so skrbele za mojo mamo, ko je bila na intenzivni negi,« je ganjen pojasnil Lado Bizovičar. Dejal je, da izjemno ceni njihovo delo, in dodal, da je bil to krasen nastop. Ker so dobile od vseh žirantov da in stoječe ovacije občinstva, so se medicinske sestre seveda uvrstile v naslednji krog.