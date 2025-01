Jennifer Lopez in Ben Affleck sprejela dogovor, tako bosta razdelila premoženje

Jennifer Lopez in Ben Affleck sta štiri mesece po vložitvi vloge za ločitev sprejela dogovor o razvezi in delitvi premoženja.

Uradno se bosta ločila 20. februarja, vsak bo obdržal delež, ki ga je pridobil v zakonu, piše Daily Mail. Dogovorila sta se tudi glede 60 milijonov evrov vredne vile na Beverly Hillsu, ki sta jo kupila skupaj.

Ter glede skoraj pet milijonov evrov vrednega zaročnega prstana, s katerim je Ben leta 2021 šel na kolena. Ta ostaja v lasti Lopezove.

Vrtoglavi zaslužki

Poročila sta se brez predporočne pogodbe. Njuno skupno premoženje je znašalo 530 milijonov evrov, od tega jih je ona v blagajno prispevala 380.

TMZ, ki je prvi poročal o dogovoru para, navaja, da bo Affleck obdržal svoj delež v produkcijski družbi Artists Equity, ki jo je leta 2022 ustanovil s prijateljem Mattom Damonom in ki je ustvarila filme, kot so Air, Računovodja 2 in Neustavljiv.

Lopezova naj bi po pisanju Cosmopolitana letno zaslužila okoli 40 milijonov evrov, vendar se ta znesek spreminja glede na število projektov.

Affleckova letna plača se prav tako spreminja iz leta v leto. 2020. je imel dobro obdobje in je zaslužil 53 milijonov evrov, kar mu je zagotovilo mesto na Forbesovi lestvici sto najbolje plačanih slavnih oseb.

J.Lo je zahtevo za ločitev vložila na drugo obletnico poroke in od sodišča zahtevala spremembo priimka iz Jennifer Lynn Affleck v Jennifer Lynn Lopez.

Iz pravljice v nočno moro

Lopezova in Affleck sta se poročila več kot 20 let po tem, ko sta se spoznala med snemanjem komedije Gigli in se prvič zaročila novembra 2002.

Nekaj dni pred napovedano poroko septembra 2003 sta obred prestavila, kot razlog sta navedla preveliko medijsko pozornost. Januarja 2004 sta se uradno razšla, vendar sta se po 16 letih odločila dati novo priložnost svoji ljubezni, a ni dolgo trajala.

Pravljična zgodba se je namreč po pisanju portala Page Six za Lopezovo spremenila v nočno moro:

»Preprosto se ni ustavila, da bi razmislila, kdo je dejansko moški v tej pravljici,« je za omenjeni portal povedal vir in dodal, da velika ljubezen, v katero Jennifer verjame, ni v Benovem DNK-ju:

»On ima temno plat, ki je ne more popraviti nihče drug razen njega samega. Njegova bivša žena Jen Garner tega ni mogla popraviti, vsi uspehi, ki jih je dosegel, tega niso mogli popraviti.«

Ostajata prijatelja

Čeprav njun zakon ni uspel, sta bivša zakonca sklenila ostati v prijateljskih odnosih, predvsem zaradi otrok, s katerimi sta oba zelo povezana.

Ben ima tri z bivšo ženo, igralko Jennifer Garner, J.Lo pa ima sina in hčerko iz zakona s pevcem Marcom Anthonyjem.

Ni pričakovati, da bosta dogovor komentirala, saj sta bila tako o zakonskih težavah kot o ločitvi za medije zelo molčeča.