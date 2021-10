Je Severina spet zaljubljena? Očaral naj bi jo ta markanten moški (FOTO)

Severina Vučković (49) se je pred dvema mesecema tudi uradno ločila od Igorja Kojića (34), s katerim je bila v zakonu šest let. Zdaj so se pojavile govorice, da sta ona in srbski producent Filip Miletić (41) več kot poslovna sodelavca in da med njima gori od ljubezni.

Severina in Miletić sta svoje sodelovanje začela pred približno 10 leti, ko ji je pomagal pri uspešnicah, kot so Brad Pitt, Uzbuna, Italiana ... Takrat se je v srbskih medijih že pisalo, da je markantni Miletić zaradi Severine razdrl zaroko, vsekakor pa sta po njeni ločitvi od Igorja neločljiva.

Ko so pred štirimi meseci vlomili v njeno stanovanje in jo oropali, je po pogovoru s policijo poleg Severine in njenega menedžerja Tomice Petrovića iz stanovanja na zagrebškem Bijeniku izstopil tudi Miletić. Potem ko je potrdila, da se z Igorjem razhaja, se je na morju družila s prijatelji, v njeni ekipi je bil tudi Miletić. Pred dnevi pa je pozirala z njim in s torto z napisom »Radi te imamo«, s katero mu je čestitala za rojstni dan, poroča 24sata.hr.

Je po letih ljubezenske agonije Severina končno le našla pravega?