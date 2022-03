Gledalci jokali ob nastopu, potem je sledilo še presenečenje s Hrvaške

Četrta oddaja šova Znan obraz ima svoj glas je zopet ponudila vrhunske imitacije, tokratno oddajo pa je s svojo navzočnostjo popestril vsem dobro znani imitator in zmagovalec 3. sezone šova Tilen Artač. Na koncu je kot zmagovalec večera po številu točk tokrat slavil Mario Pešić, ki je imitiral legendarnega hrvaškega pevca Jasmina Stavrosa.V drugi polovici nastopa pa se je Mariu na odru pridružil tudi Stavros osebno, z njim zapel in bil nad Pešićevim nastopom navdušen. »Najboljša preobrazba do zdaj od vseh zdajšnjih oddaj. Zadel glasovno in nasploh v nulo«; »Js sm zajokala zravn, najprej Mario, ker si ga res skinu... pol pa še ker je sam Staki pršu na oder,« so bili enotni komentatorji.

Gledalci so čakali tudi na nastop dveh Korošic, ki sta izvedli prvi ženski glasbeni dvoboj doslej. Adrijana Kamnik in Nastja Gabor sta se namreč pomerili v dvoboju imitacij popularne avstralske pevke Tones And I, peli pa sta pesem Dance Monkeys. Vedni strogi žirant Andrej Škufca je ocenil: »Ta komad je definitivno za poslušat, ne za gledat. (smeh) Mogli sta zadeti to groteskno mladostnost ženske preoblečene v starčka. Tole je bilo res mega zabavno in čudaško hkrati. Moj glas dobi Nastja.«