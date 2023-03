Osrečil bo Slovenke

V Ljubljano ob dnevu žena, koncert bo sicer na dan, ko praznujejo moški, in sicer 10. marca, prihaja večni romantik Jasmin Stavros, slovenskemu občinstvu zelo znan hrvaški glasbenik. 69-letni Stavros izhaja iz znane splitske glasbene družine, saj sta se z glasbo ukvarjala tako njegov oče kot dedek in brat, mama pa je prepevala v HNK Split. Idejo, da bi postal pevec, je dobil naključju leta 1986, ko sta z Doris Dragović posnela duet, svojo prvo ploščo pa je izdal leta 1987 v sodelovanju z Rajkom Dujmićem in Stevom Cvikićem.

Album je bil prodan v več kot 50.000 izvodih, prvi veliki koncert pa je imel leta 1990 v dvorani Lisinski v Zagrebu. Pozneje sta sledila velika koncerta v Mariboru in Splitu na Gripah, ki sta Stavrosa izstrelila v sam vrh glasbene scene, kjer ga poznajo kot kralja zabave. Nazadnje je album izdal leta 2017, izdelku, ki ga je poimenoval Duga je noć, pa je posvetil veliko pozornosti, čemur pritrjuje dejstvo, da so na njem sodelovali avtorji, ki so ustvarili številne uspešnice za vrsto drugih izvajalcev.