Izvajalki, ki bo nastopila na Evroviziji, grozili, da jo bodo zažgali

Slovenijo bo na letošnji Evroviziji predstavljala Ana Soklič s pesmijo Amen . Na Cipru pa so šli povsem v drugo smer, saj jih bo letos na Evroviziji predstavljala izvajalkas pesmijo El Diablo, ki v dobesednem prevodu pomeni hudič. Del evrovizijske javnosti je nad izborom zgrožen, zato Ciper poziva, naj umakne pesem, ker so v besedilu po njihovem mnenju satanistične konotacije, poročajo tuji mediji.Neznanec je celo vdrl na ciprsko javno radiotelevizijo v znak protesta zaradi 'bogokletne' pesmi. Protestnika so zaradi groženj in nadlegovanja že prijeli.Policija je razkrila, da se je moški spravil na zaposlene, saj je bil razburjen, ker je državna televizija izbrala pesem El Diablo, saj meni, da gre v tem primeru za žalitev krščanstva. Izvajalka pesma naj bi po telefonu prejela številne grožnje, med drugim, da jo bodo zažgali, mnogi pa so ji stopili v bran, da je besedilo pesmi metaforično in ne žali krščanske vere.