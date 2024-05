15-letnik v prepiru poškodoval sestro! Vidno pijan je tudi sam šel na urgenco

S PU Novo mesto poročajo o kršitvah javnega reda in miru, ki so se zgodile 30. aprila.

Trebanjski policisti so ob pol deseti zvečer posredovali zaradi prijave kršitve javnega reda in miru – ugotovili so, da naj bi po izmenjavi besed med dvema sosedoma, 57-letnica, domnevno pod vplivom alkohola, podrla na tla 74-letnico, ki se je pri tem lažje poškodovala.

Brežiški policisti so v noči iz torka na sredo, okoli ene zjutraj, zaradi kričanja in groženj posredovali na Bizeljski cesti. Tam so zalotili 29-letnika iz Krškega, za katerega so v postopku ugotovili, da je kršil javni red in mir, hkrati pa tudi prepoved približevanja, ki jo je dobil v predhodnih postopkih. Uvedli so postopek o prekršku, preiskujejo sum kaznivega dejanja grožnje, o kršitvi prepovedi približevanja pa bodo obvestili tudi pristojno tožilstvo.

Metliški policisti so prav tako ponoči posredovali v Dolnji Dobravici. Tja so jih klicali zaradi izrečenih groženj. Policisti so ugotovili, da naj bi več akterjev grozilo ljudem. Enega, starega 14 let, so uspeli identificirati in zanj uvedli postopek o prekršku, iščejo pa še nekaj akterjev, ki so bili skupaj z njim.

Okoli dveh ponoči se je na urgenco v Novem mestu zaradi lažjih telesnih poškodb zglasila 19-letna domačinka. Policisti so ugotovili, da naj bi jo v prepiru poškodoval 15-letni brat, za katerega bodo prav tako kot v metliškem primeru napisali obdolžilni predlog. Omenjeni 15-letnik se je sicer uro kasneje, pod vidnim vplivom alkohola, tudi sam oglasil na urgenci s podplutbo na obrazu, ki naj bi mu jo zadali neznanci med sprehodom po mestu. Več policistom ni hotel povedati.