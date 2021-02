Po razkritju pesmi Ane Soklič komentatorji brez milosti

Slovenija zdaj končno ve, s katero pesmijo se bomo predstavili na prihajajoči Evroviziji. Že izbrana izvajalka, ki je lani prepričala s pesmijo Voda, bo na velikem odru nizozemskega Rotterdama odpela Amen. Včeraj smo imeli priložnost pesem prvič slišati v programu nacionalne RTV Slovenija, ena od slišnejših sprememb pa je zagotovo ta, da smo na lanski Emi Ano poslušali v slovenščini, tokrat pa v angleščini.Odzivi na pesem Amen so toplo-hladni. Brez dvoma se velika večina ljudi navdušuje nad vokalom in vokalnimi sposobnostmi Sokličeve, a Evrovizija ni le to.moti, da se zdaj vse pesmi poje v angleščini. »Pesem ni slaba, samo izgovarjava je bila nerazločna. Dejansko nismo vedeli, kaj poje in o čem poje,« je pristavil»Anin komad ne prebije, žal. Vse štima, samo dramaturgija ne. Ona rabi komad, da se razpoje. Takoj. V prvih tridesetih sekundah, ne po dveh minutah, ko gre folk vmes že do hladilnika pogledat, kaj bo prigriznil ob nadaljevanju tekmovanja... Škoda talenta in zamujene priložnosti,« je twitterju pokomentiral. Po njegovem mnenju bi moral biti refren daljši. Ani priznava, da ima vokal »za dol past«, a hkrati, da je komad kot vožnja 80 km/h po avtocesti.vse skupaj ocenjuje kot bedasto: »Ena vokalistka, katera koli, škoda, da gre na Eurosong. Samo stroški so.« Podobno tudi: »Evrovizijo bi že zdavnaj morali ukinit. Zelo malo pesmi je, ki so ostale v spominu in jih radi poslušamo. Škoda vsakega centa za take traparije. Preveč napihnjeno, umetno in prisiljeno ...«Zanimivo je tudi sporočilo: »Skladba je vrhunska. In upam, da te ne bom užalil Lee ... Ana se bo uvrstila s svojo skladbo višje kot ti s tvojo, ki mi je prav tako zelo všeč. Napoved ... 4. mesto ali se višje.« A žal se z njimne strinjajo vsi.namreč ocenjuje, da ta pesem ne bo dovolj za napredovanje.Nekaterim se kolca po lanski Vodi.je zapisal: »Dober vokal, samo lanski komad mi je bil boljši.« A nikakor si komentatorji niso edini. Tipično, kot se za Emo in Evrovizijo spodobi, zaključi: »Tudi letos brez kuhinje ne bo šlo.«