Zmagovalka Eme že znana, naslov pesmi pa je Amen?

Kaj že vemo o pesmi?

Letošnja Ema, slovenski izbor za Pesem Evrovizije, je nekaj posebnega. Prvič v dolgi zgodovini je izvajalka znana že pred začetkom izbora: to je, ki je s pesmijo Voda zmagala lani, a zaradi koronavirusa ni imela priložnosti nastopiti na odru v Rotterdamu.Ta bo Evrovizijo vendarle gostil letos, Sokličeva pa se bo tam predstavila s pesmijo, ki jo je zadnjo izbrala posebna žirija.»Takšne situacije nisem niti v sanjah predvidela. V trenutku, ko me je RTV Slovenija ponovno predlagala, sem istočasno začutila veselje, obenem pa veliko odgovornost. Pravila, kako do nove skladbe, takrat še niso bila dorečena, zato mi je bilo toliko težje. Sem in tja se mi je porajal tudi dvom, namreč, ni isto, ali te izbere strokovna žirija in publika, kakor je bilo v primeru skladbe Voda. Če zmagaš s svojo avtorsko skladbo, ti je mnogo lažje. Dejansko sem se kar razbremenila, ko je bil objavljen razpis za novo pesem, ki naj bi jo jaz izvedla. Odziv me je presenetil, saj takega števila predlaganih skladb nisem pričakovala,« je Sokličeva o izboru nove pesmi povedala v intervjuju za Mično »Pri samem odzivu na razpis sem bila seveda vedoželjna in polna pričakovanj. Ni enostavno poslušati toliko skladb naenkrat. Temeljito sem poslušala vse pesmi in si naredila zapiske o skladbah, ki so mi 'na prvo uho' vzbudile pozornost. Bila sem v prvi komisiji, kjer smo skupaj izluščili nekaj potencialnih skladb. Kasneje pri izboru nisem več sodelovala, čeprav so na televiziji upoštevali moje predloge, katere avtorje bi še povabili k sodelovanju. Sem pa vsem, ki so bili v komisiji, posredovala svoja razmišljanja. Skladba, ki so jo izbrali, je resnično to, kar sem si želela,« je še dodala o izboru.Sokličeva je medtem razkrila že, da se naslov pesmi začne na črko A, znova gre samo za eno besedo. Znano je tudi, da bo Ana pela v angleščini in da je pri skladbi sodeloval tudi avtor številnih uspešnic, med drugim za, njegova skladba pa je že zmagala na Evroviziji v zadnjem desetletju.Predstavitev izbrane skladbe bo tudi vrhunec nocojšnega večera, ki ga na TV Slovenija povezujetainGledalce bosta ta večer popeljala skozi zgodovino in 60 let sodelovanja Slovenije na Pesmi Evrovizije in se spomnila nekaterih legendarnih skladb, s katerimi se je Slovenija (in prej Jugoslavija) predstavljala na evropskih odrih.Na daljavo sta tako gostila vse dosedanje slovenske predstavnike na Evroviziji, med drugim se jima je oglasila, ki je v skupini Pepel in kri prepevala legendarni Dan ljubezni. Zanimivo, o pesmi je denimo dejala, da se ji je zdela cokurana in ji nikoli ni segla do srca. Poklicali so tudi edino (jugoslovansko) zmagovalko, pevko skupine, ki je pela Rock me baby ter tudi legendarno, ki danes živi v Nashvillu v ZDA.