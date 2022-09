Incident na filmskem festivalu: je Harry Styles pljunil soigralca? (VIDEO)

Je Harry Styles pljunil Chrisa Pina med premiero filma Don't Worry Darling na beneškem filmskem festivalu? To je vprašanje, ki danes polni naslovnice in strani svetovnih medijev. Kamere so ujele angleškega glasbenika, ki je, tik preden je sedel ob Pina, premaknil usta. Ta je prenehal ploskati, napravil čuden izraz in pogledal na hlače. Komentatorji so zapisali, da je bil to izraz človeka, ki ve, da v tem trenutku ne more narediti nič, zato se kljub besu smeji.

Igralska zasedba filma Don't Worry Darling. FOTO: Guglielmo Mangiapane, Reuters

Vse skupaj bi verjetno bilo neopaženo, če ne bi že pred tem okoli filma bilo veliko drame. Govorilo se je, da je Olivia Wilde, ki je trenutno v zvezi s Stylesom, dosegla, da so ustvarjalci filma odpustili igralca Shio LaBeufa. Ona je trdila, da to ne drži in da ga je celo rotila, naj ostane, a dani želel. Njegovo vlogo je nato dobil njen Harry.

A to še ni vse. Počilo naj bi tudi med Olivio Wilde in glavno igralko filma Florence Pugh, ki naj bi se v Benetkah na vse pretege ogibala Olivii in Harryju. Obstajajo posnetki, na katerih se vidi, da se izogiba celo očesnemu kontaktu s parom.