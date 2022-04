Ima že novega: snela poročni prstan in skočila v objem mlajšega

Pred komaj dobrim tednom je odjeknilo, da je četrtstoletni ljubezni med Thandie Newton in Olom Parkerjem odklenkalo. Novica o koncu enega daljših hollywoodskih zakonov je prišla na valu zvezdničinih težav pri snemanju tretjega nadaljevanja seksi uspešnice Čarobni Mike, ko družinskih težav, ki so jo razjedale, ni več znala skriti in so začele vplivati na njeno delo.

Zaljubljena sta bila debelega četrt stoletja. FOTO: Billy Bennight The Photo Access/cover Images

»Čudno se je vedla, bila je skrajno napeta, producente je začelo skrbeti za njeno duševno zdravje. Postalo je kristalno jasno, da ne bo zmogla odigrati svoje vloge,« je dejal vir, zvezdnica pa je le nekaj dni po začetku snemanja odstopila od projekta, da bi poskušala razrešiti osebne težave. Te naj bi bile celo tako zelo hude, da so jo najbližji poskušali prepričati, naj si poišče pomoč na kliniki za zdravljenje duševnih motenj. Toda igralka, ki se bo jeseni srečala z abrahamom, je sklenila ta nasvet prezreti in se znova postaviti na noge.

Skoraj v istem hipu, kot je v znak priznanja konca zakona snela poročni prstan, se je začela greti v objemu skoraj pol mlajšega glasbenika Elijaha Diasa z odrskim imenom Lonr, ki je s 25 leti le štiri leta starejši od njene najstarejše hčerke Ripley.

Tistim, ki so najbolj podrobno sledili igralkini življenjski poti, morda ni ušlo, da sta se z Olom že pred dvema letoma znašla v težkem obdobju, ki je njuno ljubezen verjetno postavilo na preizkušnjo. Premiera tretje sezone serije Westworld marca 2020 je bila zadnji javni dogodek, na katerem sta se pojavila skupaj. Po rdeči preprogi, ki so jo poleti 2021 razvili ob premieri zvezdničinega filma Reminiscence, se je sprehodila sama, že kmalu pa se je ob njeni strani pojavil mladi glasbenik.

4 leta je igralkin mladi ljubimec starejši od njene hčerke.

A temu pač nihče ni pripisoval večjega pomena, ne le zaradi precejšnje razlike v letih, ampak predvsem ker je Lonr za film prispeval skladbo Save My Love, ki jo je odpel v duetu s pevko Amber Mark. In prav to poklicno sodelovanje je bilo tisto, med katerim so se med Lonrom in Thandie očitno začele spletati vezi.

Kdaj se je med igralko in pevcem zaiskrilo, ni znano. Ne glede na to, ali gre za povsem svežo romanco ali pa se je med njima iskrilo že pred razpadom Thandiejinega zakona, medsebojne naklonjenosti ne skrivata več. Radovednim paparacem je padla sekirica v med, ko so v teh dneh naleteli na nov zvezdniški parček, ki je v Malibuju objet hodil od trgovine do trgovine, vmes pa se nista mogla nehati strastno poljubljati.

Najbližji so jo poskušali prepričati, naj poišče pomoč na kliniki za zdravljenje duševnih motenj.

»V precej kratkem času, ko imam srečo, da se družim s Thandie, sem spoznal, da je zanjo in za Ola dobro njunih otrok nadvse pomembno. To pa je vse, za kar mi je v tem trenutku mar,« je Lonr izdal o svojem odnosu s starejšo zvezdnico.