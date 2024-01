Igralski svet pretresla še ena smrt

Adan Canto, zvezdnik serije Narcos, je star 42 let izgubil bitko z rakom, piše Variety.

»Pretreseni smo zaradi smrti Adana Canta. Bil je čudovit igralec in v čast nam je, da je bil del družine Warner Bros. Television in Fox Entertainment.

To je velika izguba in žalujemo skupaj z njegovo ženo Stephanie, njunima otrokoma in njihovimi najbližjimi,« sta v skupni izjavi zapisali družbi Warner Bros. Television in Fox Entertainment.

Adan Canto se je rodil v Mehiki, odraščal je v Teksasu in se že v rani mladosti posvetil glasbeni karieri. Napisal je pesmi za nekaj mehiških serij in filmov, kot igralec je prvič nastopil v gledališki priredbi filma Vse o moji mami.

Pred kamerami je prvič zaigral leta 2009 v mehiški seriji Estado de Gracia, njegov ameriški debi je bila vloga v kriminalni seriji The Following.

Zaigral je še v komediji Mixology, Netflixovi kriminalistični drami Narcos, v serijah Kri in nafta, Čistilka, Imenovan naslednik in drugih.

Prvo opaznejšo filmsko vlogo je leta 2014 odigral v filmu X-men: Dnevi prihodnje preteklosti.

Za igralca je bil usoden sicer zelo redek rak slepega črevesa.