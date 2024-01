Legendarna pevka umrla lani poleti, zdaj sporočili kako

Irska glasbenica Sinead O'Connor je lani umrla naravne smrti, so sporočili s sodišča za preiskavo smrti v Southwarku na jugu Londona.

Z grammyjem nagrajeno pevko, najbolj znano po pesmi Nothing Compares 2 U iz leta 1990, so julija lani našli neodzivno na njenem domu na jugu Londona. Stara je bila 56 let. Londonska policija je takrat sporočila, da njene smrti ne obravnavajo kot sumljive, je pa bila odrejena obdukcija, da bi ugotovili vzrok njene smrti.

Pevkina smrt je razžalostila številne njene oboževalce, vključno z drugimi glasbeniki in zvezdniki po vsem svetu, predvsem v njeni domovini Irski. Na stotine ljudi se je na dan njenega pogreba avgusta lani udeležilo pogrebnega sprevoda v irskem obalnem mestu Bray, ki leži približno 20 kilometrov južno od Dublina in kjer je pevka živela 15 let.

Njena agenta sta razkrila, da je pevka pred smrtjo dokončevala nov album in načrtovala turnejo ter film na temelju njene avtobiografije Rememberings.