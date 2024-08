Igralka uspešne serije Polna hiša z možem skupaj že več desetletij

Dolge zakonske zveze so v svetu slavnih redkost, zato je že prava novica, če kateri od znanih parov dočaka okroglo obletnico poroke. Da sta z možem skupaj že kar 30 let, je pred dnevi tako sporočila igralka Candace Cameron Bure.

Candace se mnogi spominjajo iz nekoč izjemno uspešne serije Polna hiša, v kateri je upodobila starejšo od treh hčera očeta samohranilca, ki mu pri vzgoji otrok pomagata svak in prijatelj, zato je bila njihova družinska hiša v predmestju San Francisca resnično polna. V letih snemanja so odlični prijatelji postali tudi soigralci, čeprav je bila med njimi velika starostna razlika. In prav soigralcu Davu Coulierju se lahko Candace zahvali, da je našla svojo sorodno dušo – pred 30 leti je namreč Dave 22-letno kolegico predstavil ruskemu hokejistu Valeriju Bureju.

Dve leti pozneje sta se igralka in športnik poročila in do današnjih dni ostala tako zaljubljena kot nekoč, se ob posebnih priložnostih rada pohvali Candace. Meni, da je k uspešnemu zakonu veliko prispevala tudi vera, sama rada poudari svojo ljubezen do Jezusa.

Še vedno hodita na zmenke. FOTO: Instagram

Candace, ki je aprila dopolnila 48 let, je mati treh otrok, 26-letne Natashe, dve leti mlajšega Leva in še dve leti mlajšega Maksima, od januarja letos pa je že tudi tašča. Lev je namreč večno zvestobo obljubil svoji srednješolski ljubezni, s katero sta menda neizmerno srečna, z izbiro žene pa so seveda zadovoljni tudi njegovi starši. Na družbenem omrežju je 24-letnik zapisal, da so zelo povezana družina, s tem se strinja tudi njegova mama.

»Vsak večer se usedemo za mizo in večerjamo, skupaj pa preživljamo tudi konce tedna. Zabavamo se, gremo na kakšen izlet, povabimo tudi njihove prijatelje, simpatije, tudi pri nas je polna hiša,« je pred časom dejala Candace, ki je vlogo DJ Tanner ponovno obudila pred leti, ko so posneli nadaljevanje Polne hiše, a ni doseglo priljubljenosti prvotne serije.

Tudi sicer Burejeva ne počiva, v zadnjih letih je med drugim zaigrala v več kot 20 filmih programa Hallmark Channel, ki je znan po družinskih in romantičnih filmih in serijah, še posebno po božičnih. Konservativna Candace je tako postala kar neke vrste ikona politično korektnih in do družin prijaznih produkcij, zato je pred leti nemalo zgražanja povzročila s fotografijo, na kateri jo mož drži za dojko. A se zvezdnica ni dala. »Tako zelo se zabavava, ko sva skupaj, in vesela sem, da sva po vseh teh letih tega še sposobna. Moj mož je in lahko se me dotika, kadar koli hoče, upam, da se me tudi bo. Tako je videti zdrav in dober zakon,« je bila jasna.

Če je Candace že precej mlada našla moškega svojih sanj, pa tega ne more trditi njena soigralka iz Polne hiše Jodie Sweetin. Ta je v seriji upodobila mlajšo sestro Stephanie Tanner. Snemati so začeli, ko je imela Jodie komaj pet let, in je pred kamerami dobesedno odrasla. Ko se je serija leta 1995 končala, pa takrat 13-letna Jodie ni vedela, kaj naj počne. Začela je piti, kot je povedala pozneje, iz dolgočasja. Nato je z alkohola presedlala na droge in jih uživala 13 let.

Ko je imela 20 let, je prvič stopila pred oltar, prav Candace pa je bila takrat njena priča. Zakon je trajal štiri leta, nato je maja 2007 spoznala novo ljubezen, julija istega leta sta bila poročena. Naslednje leto se jima je rodila hči in nekaj mesecev pozneje je Jodie vložila papirje za ločitev. Konec aprila 2010 je Sweetinova sporočila, da pričakuje otroka z novim partnerjem, ki jo je pozneje popeljal tudi pred oltar, a je zakon razpadel dobro leto pozneje. Otroška zvezdnica, ki se je medtem povsem ozdravila odvisnosti od opojnih substanc, je bila nato zaročena z Justinom Hodakom, ki je prav tako ozdravljeni odvisnik, a sta zaroko razdrla, Jodie pa se je v četrto poročila pred dvema letoma, in z Mescalom Wasilewskim sta še vedno srečna.