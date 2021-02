Igralka pristala na črnem seznamu Hollywooda

Soigralec James Marsden je prepričan, da je pokazala močen značaj.

Zavrnila nominacijo za emmyja

V moževih očeh je junakinja. FOTO: Pascal Le Segretain/Getty Images

2010.

se je poslovila od Talentov.

je, ko je privršala na filmsko sceno, s svojimi zlatimi kodri in kot sonce žarečim nasmehom hitro osvojila platna, množice pa so v lepotici, za katero se je zdelo, da je bila rojena za romantične komedije, našle novo ljubljenko. A zgolj za kratek čas, saj je Hollywood hitro spoznal, da se za njenim nežnim videzom skriva oster značaj.Brez filtra je glasno oznanjala svoje mnenje, najpogosteje nič kaj pohvalno za vodilne v njeni industriji, zato se je je prijel sloves težavne, naporne, celo neprofesionalne igralke. Kar v hollywoodskih krogih pomeni skoraj smrtno obsodbo za kariero. In na neki točki se je zvezdnica tako tudi počutila. »Postala sem tako tesnobna, da sem si želela biti mrtva,« je zdaj priznala in dodala, da je zato moža prosila, naj ji poišče strokovno pomoč za njeno duševno stisko.V 90. letih in v začetku tega tisočletja je postajala eno bolj vročih imen filma, takrat pa je sama sebi začela kopati luknjo. Leta 2008, ko se ji je zaradi vloge zdravnice Izzy v seriji Talenti v belem nasmihal emmy, je nominacijo zavrnila, češ da scenarij, ki ga je dobila za to vlogo, ni vreden tolikšne časti. Kar je seveda zanetilo razprtije z ustvarjalci serije, igralka pa jih je še poglobila leto pozneje, ko je zahteve producentov po tudi 17-urnem snemalnem urniku označila za zlobne in krute.A čeprav se je, predvsem zaradi nesoglasij, 2010. poslovila od Talentov, odločena, da se bolj kot serijam posveti filmom, ji ni šlo nič bolje. Spet je preveč opletala z jezikom, ko je po nekaterih romantičnih filmih udrihala, da ženske junakinje prikazujejo seksistično. »Hitro so mi rekli, naj utihnem. A bolj sem se opravičevala, hujše je postajalo. Bilo me je že groza, da bom spet kaj storila ali rekla narobe,« je dejala, pa tudi njeni filmi niso polnili kinoblagajn tako, kot so upali.»Lahko bi bila najbolj grozna in naporna oseba na planetu, a če bi jim nosila gore denarja, bi mi pogledali skozi prste.« Tako pa je bila le naporna, zoprna, neprofesionalna, na neki točki celo najbolj osovražena oseba Hollywooda. Ta nič kaj laskava razvpitost ji je sledila, kamor je šla, zaradi (nepravičnih) oznak pa sta se v zvezdnici vse bolj razraščali tesnobnost in depresija.»Mamo in moža sem prosila, naj mi poiščeta pomoč, saj je bilo tako hudo, da sem si želela biti mrtva. A do točke, ko sem dobila pomoč, se sploh zavedala nisem, kakšno duševno stisko sem preživljala. Nato ogromno delaš na sebi in si lahko pomagaš, a moram priznati, da sem tedaj postala velika privrženka antidepresivov.«Ko Heiglova danes pogleda nazaj, ne čuti več tesnobe, ampak bes. »Kaj je bila ta oznaka, da sem naporna? Očitno je to oseba, ki se ne strinja z mnenjem drugega!« Blondinkin možpa je prepričan, da bi Katherine danes, ko se je ozračje v Hollywoodu nekoliko prevetrilo, slavili kot junakinjo, ker javno in glasno izraža svoje prepričanje. »Ima trdna stališča in stoji za svojim mnenjem, kar je v moji knjigi zgolj močan značaj,« pa na njeni strani stoji tudi, ki je z njo igral v romantični komediji Vedno priča, nikoli nevesta.