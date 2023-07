Igralka je zasužnjevala ženske

Igralka Allison Mack je zaslovela kot prikupna Chloe Sullivan, najboljša prijateljica mladega Supermana in drzna urednica šolskega časopisa v seriji Smallville. Toda resnično svetovno razvpitost si je prislužila kot ena najvidnejših članic seks kulta NXIVM, ki je pod krinko programa za samopomoč in delavnic za osebnostni in profesionalni razvoj zasužnjeval ženske in jih žigosal kot živino. Igralka je bila ena od tistih, ki so za vodjo kulta Keitha Ranierja novačili druge ženske in jih spreminjali v njegove seksualne sužnje.

Pred izrekom kazni se je pred sodnikom globoko pokesala. FOTO: Jane Rosenberg, Reuters

A kljub resnim obtožbam, med katerimi je bila tudi obtožba trgovine z belim blagom, jo je Mackova nato odnesla z zgolj triletno zaporno kaznijo, ki je bila zdaj skrajšana za celo leto. Odslužila je namreč komaj dve leti, ko so jo že predčasno izpustili iz kalifornijskega zapora. Svobodo naj bi si prislužila z zglednim vedenjem.

Razkrila avdioposnetek

Zlovešče podrobnosti kulta, ki ga je Raniere ustanovil že 1998., so začele kukati na plan leta 2010, a odvrteti se je moralo še osem let, da so organi pregona vodji Mackovi in še štirim drugim vendar stopili na prste. Igralka je na začetku vse obtožbe sicer odločno zavračala, a preteča zaporna kazen med 14 in 17 leti je bila očitno dovolj, da je obrnila ploščo, priznala krivdo in v zameno za milejšo kazen sodelovala s tožilstvom. Na koncu je bila prav ona tista, ki je oblastem pomagala Ranierja strpati v zapor za kar 120 let. S svojimi besedami namreč ni le razgalila ustroja kulta, temveč je tožilstvu predala tudi ključen dokaz za Ranierjevo obsodbo, to je bil avdioposnetek njenega pogovora z njim o žigosanju članic. Slišati je mogoče, da je svoj žig želel na mladih ženskah videti na bolj občutljivem mestu, med bolečim in poniževalnim postopkom pa naj imajo roke dvignjene nad glavo, kot bi jih imele zvezane, da bi dajale vtis obrednih žrtev kulta.

V celoti predala

Leta 2019 je priznala vpetost v kult, ki naj bi se mu pridružila v želji, da ji bo to pomagalo postati velika hollywoodska zvezda. Še preden pa ji je dve leti pozneje sodnik izrekel kazen, se je pokesala in se solznih oči opravičila žrtvam, čeprav so tem njene besede in solze verjetno prinesle bore malo olajšanja. Dejala je, da bo svoja dejanja obžalovala do smrti in da je bila največja napaka, kar jih je kdaj storila, da je Ranierju zaupala in se mu v celoti predala. V kultu, ki ji je opral možgane, je bila dolgih 11 let, v tem času pa je iz vodjeve seksualne sužnje napredovala do enega najpomembnejših položajev, bila je menda celo njegova desna roka, da je celo sama imela svojo sužnjo.

Med žrtvami kulta so bili tudi India Oxenberg, hči hollywoodske igralke Catherine Oxenberg, in vnukinja srbske princese Jelisavete Karađorđević, ter Emiliano Salinas, sin nekdanjega mehiškega predsednika Carlosa Salinasa de Gortarija.