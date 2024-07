Igralec ves čas razmišlja o smrti

Živi običajno ne razmišljamo radi o smrti, a prav to je ena najpogostejših tem, ki se motajo po glavi hollywoodskega zvezdnika Keanuja Reevesa. »Star sem 59 let, zato o smrti razmišljam ves čas,« pravi igralec, a pojasni, da tuhtanje o minljivosti ni nujno slabo, prej dobro.

»Upam, da nas to ne hromi, temveč opomni, da cenimo vsak vdih, ki ga naredimo, in odnose, ki jih imamo.« Vseeno se igralec z vprašanjem življenja in smrti ne ukvarja le zaradi lastne naraščajoče starosti, temveč tudi iz precej bolj umetniških vzgibov. Že leta 2021 je v sodelovanju s piscem stripov Mattom Kindtom namreč izdal stripovsko serijo BRZRKR z nesmrtnim bojevnikom Unute, ki je pol bog, pol človek. Zdaj pa je v sodelovanju s piscem znanstvene fantastike Chino Miévillom spisal še svoj prvi roman, ki temelji na igralčevem stripu in njegovem glavnem junaku. Zgodbo o nesmrtnem bojevniku, ki si želi umrljivosti.

Keanu, ki je že več let v razmerju z umetnico Alexandro Grant, je v knjigo vpletel tudi ljubezen. FOTO: Profimedia

Ko je strip prišel med ljudi, so bralci nemudoma opazili podobnosti med nesmrtnim junakom in zvezdnikom – oba sta temnolasa in prežeta z bolečino. A tu so se vzporednice končale. Keanujev junak, ki se za ameriško vlado loteva tistih tajnih nalog, ki so za druge prenevarne in preveč smrtonosne, je namreč skoraj sinonim za nasilje, »z golo pestjo lahko prebije človekov prsni koš in ljudem le s surovo močjo trga ude in glave«.

Na drugi strani pa velja igralec za enega najbolj skromnih, prijaznih in človeških zvezdnikov. »Mislim, da ima pri tem prste vmes vpliv, ki so ga name imeli nekateri filmi, ki sem jih posnel,« poskuša krvave stripovske podobe razložiti zvezdnik napetih filmskih akcij, polnih pretepov in strelskih obračunov, kot sta franšizi Matrica in John Wick. »Ustvariti sem želel nekaj sočno krvavega in izjemno nasilnega. Deloma, ker sem igral kar precej tovrstnih likov. Deloma, ker sem, ko sem odraščal, precej užival v tovrstnih zgodbah. In iz tega se je nato rodil moj junak.« Sicer pa se je stripa lotil, ker so mu skrajno pri srcu tako podobe kot pripovedovanje zgodb, oboje pa se v stripu odlično prepleta. »Sočasno lahko občuduješ umetnost in slediš zgodbi.«

Strip bo zaživel še v Netflixovem akcijskem filmu, v delu je že tudi anime. FOTO: Press

Stripovski junak je zdaj dobil še knjigo.

Igralec in njegov izmišljeni junak sta si zelo podobna. FOTO: Press

Podobno kot strip

Nasilni polbog, ki si želi postati smrten, je sprva kraljeval v igralčevem stripu, zdaj pa še v romanu The Book of Elsewhere. Sodelovanje z Miévillom se je začelo povsem po naključju, ko sta naletela drug na drugega v Berlinu. No, ali pa je imela vmes prste usoda, saj je bil Keanu že dolgo oboževalec Miévillovih knjig in je na vprašanje, s kom bi si želel potencialno sodelovati pri pisanju knjige, brez premisleka izstrelil njegovo ime.

Podobno kot strip je tudi knjiga, ki je včeraj še vroča prišla iz tiskarne na knjižne police, polna nasilja. A tako Reeves kot Miéville zavračata idejo, da bi med nasiljem iz izmišljenega literarnega (ali pa filmskega) sveta in tistim iz resničnega življenja obstajala povezava. »Iskreno upam, da tisti, ki preberejo strip ali zdaj knjigo, ne bodo šli na ulice in začeli ljudem trgati udov,« pravi Keanu in dodaja, da to ni le zgodba nasilja, »v njej je tudi ljubezenska zgodba. Zato upam, da boste ljubezen, če je še niste našli, našli, ko preberete zgodbo.«